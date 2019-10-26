「和你返工」同戴口罩步行上班 多區響應

2019-10-26 14:16 世界日報 香港新聞組╱香港26日電



儘管港府昨已正式撤回修例，但修例引發的反送中抗爭風波仍未平息。 （法新社） 分享 facebook

反修例風波持續四個月仍未平息，有網民昨發起「和你返工」活動，在指定地點一同戴口罩步行上班，多區各有數以百計市民響應，尖沙咀部分市民一度走出馬路。此外，香港市民昨晚在將軍澳舉行「陳彥霖走過最後的路」人鏈活動，人鏈由香港知專設計學院延伸至將軍澳海濱。

明報報導，在東九龍地區，網民分成兩批，一批從港鐵觀塘站步行往九龍灣上班，另一批則從九龍灣站步行往觀塘上班，兩批人同時於早上8時許起步。其中九龍灣往觀塘方向的隊伍有逾500人，大部分穿黑衣及戴上口罩，沿途高叫口號表達訴求，步行至牛頭角勵業街對開時，隊伍與反方向人潮相遇，雙方互相舉手示意五大訴求。

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另外，約100人昨早在旺角朗豪坊起步，部分人戴口罩，沿彌敦道往尖沙咀方向步行，行至柏麗大道時，部分人突然走出馬路，一度阻礙行車。

在港鐵上環站，過百人步行前往灣仔方向，市民途經金鐘太古廣場時跟由銅鑼灣方向來的隊伍相遇，隊伍其後行至灣仔和平散去。

此外，據報導，職業訓練局青年學院15歲女學生陳彥霖上月浮屍油塘對開海面，市民昨晚發起人鏈活動，由知專設計學院連至將軍澳海邊，即陳彥霖生前走的最後一段路，有參加者說對陳彥霖的死感非常痛心，認同應盡快召開死因庭。