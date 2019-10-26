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香港法院頒禁令 不得起底港警

2019-10-26 14:19世界日報 香港新聞組╱香港26日電

香港高院禁公開警員資料。 美聯社
香港高院禁公開警員資料。 美聯社
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針對網民對警員「起底潮」，警務處長和律政司昨天聯袂入稟，要求法院禁止公眾不法地發布警員、輔警及其家屬的個人資料；高院昨午緊急開庭閉門聆訊後，法官周家明頒下臨時禁制令，有效期至11月8日。香港記協隨後發聲明表示尊重法庭，但憂慮臨時禁制令可能限制報導並為媒體帶來法律風險。

綜合媒體報導，高等法院昨天頒下臨時禁制令，禁止市民公開警員及其家屬的姓名、職位、相片、住址、社交網站帳戶及車牌號碼等個資，且禁止任何人恐嚇及騷擾警員及其家屬，有效期至11月8日。

警方說， 自今年6月，警務人員的個資不斷被人於網上非法披露，被「起底」的警務人員受到不同程度的電話滋擾、冒名借貸、網購、到警務人員家屬工作地點騷擾等，亦有警務人員、家屬收到恐嚇信件。 這些行為構成嚴重的滋擾及威嚇，令警務人員及家屬非常擔心人身安全，甚至造成心理困擾。

據報導，今次警方與律政司聯手入稟申請「反起底」的禁制令，是半個月來第三宗涉及警隊的申請。

報導稱，原告要求法庭頒令，禁止任何人在未徵得同意下，使用、發布、傳達或披露警員及其家屬的個人資料，包括姓名、職位、住址、辦公地址、校址、電郵、出生日期、電話號碼、香港身分證號碼、facebook及Instagram帳戶ID、車牌號碼及任何照片。如個人資料已被發布，被告須採取必要步驟移除相關資料。原告亦要求禁止恐嚇、騷擾或協助、唆使他人騷擾警員及其家人。

記協昨天表示，一直以來，基於公眾知情權，除非可能影響審訊、涉及兒童資料等，傳媒報導時均盡量交代各項細節，包括相關人士的姓名及身分等，新頒下的臨時禁制令可能成為打壓新聞自由的工具。

警司莫俊傑昨天則法在庭外強調，是針對非法的「起底」行為，而且只針對滋擾警員的人，新聞工作不在禁制範圍之內。

反送中抗議風波仍未平息。 中央社
反送中抗議風波仍未平息。 中央社
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反送中香港禁蒙面法
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