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港人走資？渣打離岸帳戶申請爆滿「開戶最快兩個月後」

2019-10-26 15:08世界日報 香港新聞組╱香港26日電

渣打銀行金鐘分行。星島日報
渣打銀行金鐘分行。星島日報
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新加坡金管局局長孟文能接受《彭博》訪問時指出，有少量資從香港流入當地；而近月香港開設離岸戶口查詢增加，財經事務及庫務局局長劉怡翔昨指出，縱使近月香港金管局的數據出現上下浮動，整體上資金並無大規模流出香港。

近期市民查詢海外開戶有所增加，明報日前以客戶身分向渣打查詢，該行職員透露，近日每天都接獲不少開設離岸戶口的查詢，倘客戶計劃開戶，要預約到渣打8家指定分行申請，未來40多個工作天的預約已滿，最快要兩個月後才可申請開戶。

據報導，匯豐職員也表示，近期有較多預約開戶，假如在上周預約，至20日以後才能開始開戶程序，一般而言尚玉和卓越理財客戶開戶需時10個工作天，其他客戶則要15個工作天。

另據香港01報導，劉怡翔指出，有關開設離岸戶口查詢增加，主要是了解程序，又指出即使已開戶亦未見動用。他慮為香港擁有較多投資機會，相信市民不會隨便將資金調走。

他又指出目前的動盪對港元並無太大影響，港匯一直在7.84附近，強調貨幣制度穩健，金管局亦足夠的貨幣儲備，以買入銀行沽出的港元。

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