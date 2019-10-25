知名女權記者報導反送中 返中被以「滋事與爭吵」拘禁

2019-10-25 14:30 世界日報 北京25日電



屢揭性侵案報導反送中中國知名女權記者被刑拘 (取材自臉書) 分享 facebook

曾經報導香港反對修訂「逃犯條例」的女權工作者、獨立記者黃雪琴，上周返回中國後，被以「滋事與爭吵」為由，遭到警方拘禁。

中央廣播電台引述外媒24日報導，熟悉情況的消息人士指出，黃雪琴上周返回中國後，遭到廣州公安傳喚，並沒收她的旅行證件。警方隨後通知黃雪琴可以離開，並要她在本月17日到警察局領取證件。但黃雪琴後來被以「滋事與爭吵」為由，遭到廣州公安刑事拘留，目前被關押在廣州市公安局白雲區看守所。

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綜合報導指出，黃雪琴曾任南都周刊記者，特別關注性別平權議題，曾揭發中國多起性騷擾事件，對中國的「＃MeToo」運動做出很大貢獻，她今年夏天到香港旅遊，曾報導「反送中」運動，發表報導翌日，曾在社群發文稱廣州警方深夜到她家， 「家人又被騷擾，父母驚恐萬分」。

報導指出，黃雪琴今年6月曾在Matters平台發表文章，談及參與香港反送中的經歷：「政府的忍受性越來越差，當局的包容度越來越低，員警的粗暴度越來越高，香港像被撕裂成了兩半，越來越像中國大陸的現狀。」、「我不斷地在微信朋友圈發遊行現場的圖片和視頻，發現無一人點讚，原來已經被審查。」

黃雪琴原本計畫今年9月到香港大學攻讀法律系碩士課程，主修人權法，但黃雪琴8月回廣州處理簽證事宜，卻被廣州警方沒收相關證件而無法入學。

目前廣州市公安局、黃雪琴律師等人均尚未對報導內容做出回應。黃雪琴的好友律師萬淼焱已從成都飛往廣州，有媒體猜測是趕到當地處理此事。