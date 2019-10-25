反送中衝擊 美商會：75%企業願留港

2019-10-25 13:01 世界日報 香港25日電



反修例衝擊港經濟 美商會會長：仍有75%會員企業願留港 路透社 分享 facebook

反修例抗爭維持多月，有在港的美國企業擔心難吸引人才，美國商會會長早泰娜昨天出席午餐會時表示，確實有此擔憂，但她引述商會調查指出，有75%會員企業仍表明願意留在香港，認為難以找到與香港相似的營商環境。

香港經濟日報報導，美國眾議院上周通過《香港人權與民主法案》決議案，不少人擔心會對本港經濟造成負面影響，令外商撤離。早泰娜昨出席外國記者會午餐會時表示，的確對有關法案感憂慮，擔心會損害到企業以至香港。

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早泰娜表示，商會支持法案的目標，包括言論及表達自由、資訊自由流通等，認為法案的通過展現美國對香港狀況的重視。

但她同時提到，如對港實施出口管制，美國和香港商業上一直高度的合作會受影響，又指「制裁」是有爭議性的工具，會影響企業信心和本港法治精神。

另據香港01報導，早泰娜稱，「一般來說，商業機構不會談及人權，但在現今中美巨大摩擦的時代，以及香港越來越受關注的情況下，很難將政治與商業分開。《法案》顯示出香港與美國有很強的合作關係，而華府極度關注香港的狀況。香港過去多年未那麼受重視，但現時是美國的焦點。」