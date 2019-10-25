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王金平告別立院演說：太陽花不流血落幕 無愧於天地

予港人第二國籍 英上院口頭通過無約束力動議

2019-10-25 13:02世界日報 香港25日電

英上議院通過無約束力動議　籲予港人第二公民身分 歐新社
英上議院通過無約束力動議　籲予港人第二公民身分 歐新社
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英國國會上議院24日討論香港問題，該項動議由上議院議員奧爾頓提出，討論香港近期政治不穩的局勢，結果口頭通過無約束力動議，呼籲英國給予香港居民第二國籍。

香港電台報導，前港督彭定康發言指，提出修訂《逃犯條例》非常愚蠢，不止支持民主的人士反對，連商界亦批評破壞法治防火牆，令最初的和平示威，不幸演變成暴力。

前港督奕信表示，示威最初是和平的，但示威逐漸變得暴力，令人痛心，批評完全無建設性，亦不應該容忍。

法廣報導，奧爾頓在會上指，《中英聯合聲明》正被不斷削弱，英國有道德歷史責任，帶領國際社會捍衛法治、民主、言論自由、人權及一國兩制；他認為應該組建國際聯絡小組協調國際回應，同時促請英聯邦國家給予香港居民第二公民身分。

反送中香港禁蒙面法
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