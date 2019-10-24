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挺港抗議澳洲大學生 控中國外交官「煽動死亡威脅」

2019-10-24 16:49世界日報 中國新聞組／北京24日電

澳洲昆士蘭大學的20歲大學生德魯帕夫洛（Drew Pavlou）將中國政府在該州的總領事徐杰狀告法庭，指控該總領事汙衊他反華分裂，並使他面臨死亡威脅。

法廣引述衛報報導，德魯帕夫洛在訴狀中指出，中國駐布里斯本總領事兼任昆士蘭大學教職的徐杰博士指責他從事「分裂活動」，並且煽動引發對他的死亡威脅。

德魯帕夫洛堅決支持香港的民主抗議活動，也是昆士蘭州7月份支持香港示威遊行的主要組織者。這次集會引發親中國政府學生的強烈反響，他因此兩度遭到襲擊。

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