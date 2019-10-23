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參加日皇登基 林鄭滑手機挨轟失禮

2019-10-23 13:40世界日報 香港23日電

特首林鄭月娥昨天在東京出席日皇德仁登基典禮，被當地電視台拍到在觀禮期間滑手機，被...
特首林鄭月娥昨天在東京出席日皇德仁登基典禮，被當地電視台拍到在觀禮期間滑手機，被指欠尊重、超失禮。 美聯社
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特首林鄭月娥昨天在東京出席日皇德仁登基典禮，被當地電視台拍到在觀禮期間滑手機，被指欠尊重、超失禮。對此，特首辦回應，林鄭當時短暫查看手機時，儀式尚未開始。另外，由於香港反送中示威浪潮未平息，林鄭前往日本惹爭議，甚至有網路連署要求日方撤回對她的邀請。

綜合媒體報導，日本媒體直播日皇德仁登基典禮，畫面可見到林鄭坐在嘉賓席上，旁邊的座位未見其他政要或外賓，她一度低頭看手機、按手機更一度喃喃自語。此情此景看在日本人眼裡，有人不滿她不夠尊重隆重場合。

特首辦：當時儀式未開始

對此林鄭滑手機爭議，特首辦表示，典禮場地容許嘉賓攜帶及使用手機，特首短暫查看手機時儀式尚未開始，當時不少嘉賓仍未入座或在場讀刊物及交談。特首辦指有人憑截圖批評行政長官，可能是不了解情況，或是穿鑿附會。

香港01報導，日裔香港區議會山頂區參選人賣間信（Thomas Uruma）說，日皇登基對日本人而言是非常隆重的儀式，在儀式開始前，嘉賓在休息室或接待室等候時可以使用電話，但進入會場後就不該再使用，如果真有急用，應該先行退場或是到洗手間使用，以示對該場合的尊重。

反送中香港禁蒙面法
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