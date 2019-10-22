港府稱警察執法適當 民間調查報告打臉了

2019-10-22 16:34 德國之聲 德國之聲



雖然香港政府聲稱警察十分節制，但人權團體與國際社會多次提出質疑，公開呼籲香港警察停止對反送中示威者使用武力。法新社 分享 facebook

在「反送中」運動當中，香港政府的執法力度飽受爭議。香港政府聲稱警察十分節制、執法力度恰到好處，但是人權團體與國際社會多次提出質疑，公開呼籲香港警察停止對示威者使用武力。雖然許多示威者公開分享他們遭受到的暴力或是不合理待遇，但是警察暴力的相關控訴仍然持續出現。

為了仔細紀錄並調查香港警方在示威過程中的執法行為，一群香港示威者透過網絡串聯，展開長達3個多月的搜證與調查，將港警的實際行為與現行法律進行比對，發表一份300多頁的報告來審視監警制度與港警的執法情形。

報告團隊告訴德國之聲，他們起初在社群媒體與香港連登貼文招募成員，並將團隊分成數個小組，透過通訊軟件Telegram來進行分工與溝通。 他們說：「成立團隊的過程好比建造一個機器人，我們讓各小組先專注在特定的事項上，最後再統整各組調查結果，透過仔細溝通來完成這份報告。 」

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超過200起警察執勤違例

這份名為《香港警隊的法定權力及監管》的獨立調查報告內容包含現行香港警隊的編制與法定權限、投訴與監管警權的機制、警隊執行職權和違例的證據。 除了仔細檢視港警的法定權限外，團隊也在網絡及社群媒體上搜集影片，作為港警在示威現場實際行使職權的證據。

這個團隊從不同社群媒體與網絡論壇取得了紀錄警民沖突的視頻、相片及報導，並根據八個發生大規模警民沖突的事件，將資料一一分類。 他們的資料來源來自15個專業媒體、6個學生媒體與組織。 但他們在報告中也特別強調，他們列出的數據，只是成千上萬影片的「冰山一角」，所以他們認為這些數據並未能成為在法庭上指證警察違法的最有力證據。

至今，這個團隊在6月12日到8月10日間紀錄了222項警察執勤違例的情況。 其中，145筆資料顯示警察違反了武力使用原則、84筆資料顯示警察阻撓傳媒采訪工作、以及20筆資料證明警察執行職務時不出示委任證。

在檢視影片的過程中，這個團隊的成員發現近期香港警察過度使用暴力與濫用職權的情形越來越嚴重。

他們告訴德國之聲：「運動初期，當警察發現有媒體在紀錄他們執法過程時，他們會立即停止任何不妥的行為。 但是自八月起，越來越多視頻顯示警察毆打手無寸鐵的示威者，而當他們發現有記者在紀錄過程時，他們會用各種方式把記者隔開，並試圖阻礙他們拍攝事發經過。」

在報告最後，他們提出四大建議，要求香港政府改革監警會、糾正香港警隊涉嫌非法問題、成立獨立調查委員會、推動政制改革來重建香港人民對一國兩制及《基本法》的信心。

投訴與監督機制的缺失

團隊調查發現，香港警察有權運用法例賦予的權力來限制香港人的言論與集會自由，而由於法律賦予警察極大的權力，即便警察在執法時濫用職權或違法，事後當事人也很難透過法律途徑追究責任。

另一方面，在投訴與監督機制方面，專門處理投訴的警察投訴科並不獨立於警隊，導致調查投訴會變成「自己人查自己人」的情況。

而另一個負責追究責任的監警會，也沒有權力傳召證人盤問與調查大型事件，申訴專員也沒有權力調查警察是否失職，這可能導致人民無法相信警察違反職權後會得到應有的懲罰。

雖然團隊在報告書中對政府提出建言，希望政府改革監警會、或是成立獨立調查委員會等，但是他們並不認為香港政府會正面回應這些建議。

團隊向德國之聲表示：「很明顯的，林鄭月娥的政府現在躲在香港警方的背後，而我們認為政府因為民間指控而做出明顯讓步的機會很小。 雖然我們不能保證政府會回應任何訴求，但我們希望這份報告，能促使政府正視民間的指控與訴求。 」

他們告訴德國之聲，目前香港因缺乏獨立監管警察行為的機制，導致香港的基本價值被嚴重侵蝕。 他們說：「我們希望更多人在閱讀這份報告後，能對現今香港的狀況有更進一步的了解，而民間組織與政黨也能藉由這份報告來提升自己對警察暴力的了解。 」

對他們來說，雖然香港警方在過去幾個月內違反法律的情形越來越嚴重，但他們仍然希望能試著保持樂觀。 他們向德國之聲表示：「面對未知的未來，我們希望香港人能繼續替自身的理想奮斗，而我們相信香港人最後能找到一個方法終止這場長達四個多月的抗爭運動。 」

【 本文章由德國之聲授權提供】