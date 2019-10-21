香港示威者破壞小米旗艦店 男趁亂闖入偷手機被捕綁欄杆
2019-10-21 22:02香港01 記者凌逸德／報導
10.20遊行，市民未有理會警方反對，昨日走到尖沙咀示威。直至傍晚時份，有人趁亂偷竊，被市民喝止截停，疑涉案光頭男子被綁起手腳，由接報到場警員拘捕。
較早時，有示威者破壞旺角創興廣場地下的「小米旗艦店」，玻璃櫥窗碎裂，商戶暫時用木板圍封店舖。昨日(10月20日)九龍遊行期間，小米未有營業，店內亦無職員駐守。昨日傍晚時份，據悉有人弄穿木板潛入小米旗艦店，再偷去幾部手機。
附近有人發現事件隨即喝止，有人雖欲逃走，但已被多人圍住，最後該名男子懷疑被市民「逮捕」。有市民隨後在旺角豉油街與上海街交界，發現該名男子被綁在欄杆上，代為報案。據知現場有人指罵：「小米都偷，無大志!」
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警方於昨日晚上7時許接報，指一名男子被發現遭人綑綁在欄杆。警方接報到場經初步調查，相信該名姓鄧(38歲)男子，較早前於彌敦道601號一間店鋪盜去3部手提電話，價值有待點算，鄧涉嫌「盜竊」被捕，案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。據知被捕男子沒有表面傷，拒絕送院治理。
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文章授權轉載自《香港01》
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