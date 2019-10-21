港警藍水噴清真寺 建制議員：盼政務司長代警方致歉

2019-10-21 16:51 世界日報 香港新聞組╱香港21日電



香港警方水炮車昨天下午在尖沙咀彌敦道清場射藍水，一度潑及九龍清真寺範圍，現場多人「染藍」，其中包括印度協會前主席 Mohan Chugani（毛漢）及記者等，毛漢感不適到醫院治療。有穆斯林批評警方侮辱伊斯蘭教，建制派立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀晚上也在臉書表示，希望政務司長張建宗代表警方就此事致歉。

綜合香港媒體報導，20日下午4時半左右，香港警方的水炮車途經彌敦道清場時，以九龍清真寺為目標，以藍色水射擊清真寺和寺外人群；印度協會前主席 Mohan Chugani、一名融樂會香港成員、多名市民及香港立法會議員譚文豪當時在清真寺外被水炮車射中，需往醫院驗傷。

事後有巿民到場協助清真寺清洗，35歲的穆斯林Mani昨晚亦到場協助清洗藍水，稱清真寺對穆斯林而言是象徵物，對警方以水炮車向清真寺噴顏色水感不高興，形容並不尊重，強調警方應道歉。警隊高層晚上聯同一批警員到清真寺解釋，有警員以毛巾抹正門樓梯欄杆數分鐘，警方聲明稱水炮「誤中」九龍清真寺，未有公開道歉。

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葉劉淑儀在臉書表示，毛漢乃著名資深傳媒人Michael Chugani（褚簡寧）的兄長，她得知消息後馬上聯絡毛漢慰問，毛漢表示身上中了顏色水的地方感到赤痛，但經治療後已沒大礙，並已出院回家。葉劉引述毛漢指，認為警方應就此事解釋及致歉。葉劉向他表示，特區政府素來非常重視與少數族裔人士的關係，「我認為這是無心之失，但政務司司長張建宗亦應代表警方就此事致歉」。她又說，21日會親自將此訊息轉達予張建宗，希望他盡快處理事件。

「721」元朗白衣人襲擊事件，警方因未有及時處理而連日捱轟，當時張建宗就警方處理手法向市民道歉，並形容施襲者為暴徒。事後有警隊成員質疑張建宗憑甚麼代警隊致歉，要求張反過來向全警隊道歉。多個警察工會其後要求張建宗道歉，甚至要求他「退位讓賢」。