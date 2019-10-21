親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陳同佳來台受審會怎樣？ 黃暐瀚：台灣會一秒鐘矮化嗎？

高中三年不敢拿下口罩 戽斗妹變臉後終能好好吃碗麵

港警藍水噴清真寺 建制議員：盼政務司長代警方致歉

2019-10-21 16:51世界日報 香港新聞組╱香港21日電

香港警方水炮車昨天下午在尖沙咀彌敦道清場射藍水，一度潑及九龍清真寺範圍，現場多人「染藍」，其中包括印度協會前主席 Mohan Chugani（毛漢）及記者等，毛漢感不適到醫院治療。有穆斯林批評警方侮辱伊斯蘭教，建制派立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀晚上也在臉書表示，希望政務司長張建宗代表警方就此事致歉。

綜合香港媒體報導，20日下午4時半左右，香港警方的水炮車途經彌敦道清場時，以九龍清真寺為目標，以藍色水射擊清真寺和寺外人群；印度協會前主席 Mohan Chugani、一名融樂會香港成員、多名市民及香港立法會議員譚文豪當時在清真寺外被水炮車射中，需往醫院驗傷。

事後有巿民到場協助清真寺清洗，35歲的穆斯林Mani昨晚亦到場協助清洗藍水，稱清真寺對穆斯林而言是象徵物，對警方以水炮車向清真寺噴顏色水感不高興，形容並不尊重，強調警方應道歉。警隊高層晚上聯同一批警員到清真寺解釋，有警員以毛巾抹正門樓梯欄杆數分鐘，警方聲明稱水炮「誤中」九龍清真寺，未有公開道歉。

葉劉淑儀在臉書表示，毛漢乃著名資深傳媒人Michael Chugani（褚簡寧）的兄長，她得知消息後馬上聯絡毛漢慰問，毛漢表示身上中了顏色水的地方感到赤痛，但經治療後已沒大礙，並已出院回家。葉劉引述毛漢指，認為警方應就此事解釋及致歉。葉劉向他表示，特區政府素來非常重視與少數族裔人士的關係，「我認為這是無心之失，但政務司司長張建宗亦應代表警方就此事致歉」。她又說，21日會親自將此訊息轉達予張建宗，希望他盡快處理事件。

「721」元朗白衣人襲擊事件，警方因未有及時處理而連日捱轟，當時張建宗就警方處理手法向市民道歉，並形容施襲者為暴徒。事後有警隊成員質疑張建宗憑甚麼代警隊致歉，要求張反過來向全警隊道歉。多個警察工會其後要求張建宗道歉，甚至要求他「退位讓賢」。

反送中香港禁蒙面法
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

港警水砲打清真寺？林鄭月娥快閃：射錯了

2019-10-21 17:01

港警水炮車噴汙清真寺 林鄭今早到訪致歉

2019-10-21 12:25

U值媒／中國已非唯一戰場！NBA中國事件引起的意識形態​對決才剛開始

2019-10-21 11:38

反送中九龍示威 多地縱火

2019-10-21 00:36

特赦未成年示威者？ 林鄭：願研究

2019-10-21 00:36

民陣副召集人：至少35萬人參與九龍示威遊行

2019-10-20 23:16

香港九龍遊行 旺角小米遭人縱火

2019-10-20 23:07

鏡頭前撒尿、持氣槍挑釁 尖沙咀警署淪羞辱對象

2019-10-20 22:39

旺角小米店舖被縱火 火勢猛烈大門焚毀

2019-10-20 22:07

港九龍遊行35萬人參與 警開始驅散

2019-10-20 21:31

民陣譴責港警向清真寺噴藍色水 侮辱宗教場所

2019-10-20 19:40

港警於大埔兩部車輛 檢獲42瓶汽油彈等武器

2019-10-20 19:39

特赦未成年示威者 港特首：說多恐釋錯誤訊息

2019-10-20 19:16

反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54

傳網民20日遊行號召攜刀「私了」 5000警力戒備

2019-10-20 16:53

示威者向尖沙嘴警署擲汽油彈 警方射催淚彈

2019-10-20 16:18

港示威者廣東道中資銀行分行縱火 冒出濃煙

2019-10-20 15:31

反送中／尖沙嘴警署外射催淚彈 警一度舉槍指向示威者

2019-10-20 15:27

反禁蒙面法遊行起步 港警一度舉藍旗警告

2019-10-20 13:58

中國港澳辦：澳門一國兩制經驗 可供香港借鑑

2019-10-20 12:49
看更多

熱門文章

狂漲6倍！陸共享經濟大漲 為何反是存亡關頭…

2019-10-21 11:00

女大生硬闖星巴克「免費試工」 員警得知理由哭笑不得

2019-10-21 13:50

旺角小米店舖被縱火 火勢猛烈大門焚毀

2019-10-20 22:07

民陣副召集人：至少35萬人參與九龍示威遊行

2019-10-20 23:16

瘋狂的「炒鞋」生意 這次驚動大陸央行！

2019-10-20 21:52

鏡頭前撒尿、持氣槍挑釁 尖沙咀警署淪羞辱對象

2019-10-20 22:39

港九龍遊行35萬人參與 警開始驅散

2019-10-20 21:31

兩岸四地論壇烏鎮發聲 陸官方護擁一國兩制

2019-10-20 21:45

民陣譴責港警向清真寺噴藍色水 侮辱宗教場所

2019-10-20 19:40

台灣學者：陸國防部長談話 對台是個警告

2019-10-21 15:42

反送中九龍示威 多地縱火

2019-10-21 00:36

魏鳳和：大陸不吃美國大棒政策那一套

2019-10-21 11:11

中共對台武力恫嚇 陸委會：打消「以武促統」妄想

2019-10-21 11:50

香港九龍遊行 旺角小米遭人縱火

2019-10-20 23:07

道歉還不夠！ Dior發布會放「我和我的祖國」遭譏

2019-10-20 20:00

陸國防部長：台獨搞分裂是死路一條

2019-10-21 10:14

港警水炮車噴汙清真寺 林鄭今早到訪致歉

2019-10-21 12:25

人民幣匯率 摩根大通估今年底降至7.05

2019-10-21 13:01

蘋果庫克任職北京清華大學 親中行動再一筆

2019-10-21 10:49

過世14年 趙紫陽終於低調安葬

2019-10-21 00:36

港警於大埔兩部車輛 檢獲42瓶汽油彈等武器

2019-10-20 19:39

樂視賈躍亭離婚 破產前向妻轉帳51萬美元

2019-10-21 10:54

幼兒園老師投毒 腦死童疑被官方要求拔管

2019-10-21 16:50

「量子騙局」遠程治病、速讀 大媽被誆110萬元

2019-10-21 11:09

和上海台辦李文輝談什麼？柯文哲：錢要花完才可回去

2019-10-21 10:58

影／業績差罰吃朝天椒 女員工辣昏送醫還丟工作

2019-10-21 16:47

特赦未成年示威者 港特首：說多恐釋錯誤訊息

2019-10-20 19:16

電動車新巴客2.0 智慧電池自帶空調

2019-10-21 02:09

江西「麻將館禁令」嚴厲取締惹爭議

2019-10-21 12:52

高端頭戴VR 陸產量衝全球7成

2019-10-21 02:04

奧迪車停社區「離奇消失」 竟是13歲鄰居偷開上學

2019-10-21 17:08

湖南女教師批教育 傳外出要向領導匯報、課程遭砍半

2019-10-21 14:14

特赦未成年示威者？ 林鄭：願研究

2019-10-21 00:36

柯文哲和李文輝會面 聚焦文化、經貿交流

2019-10-21 12:44

電眼正妹外送員照片流傳 真實身份起底網友都心碎

2019-10-21 18:06

「炒鞋」生意太瘋狂 驚動人行警惕：防範金融風險

2019-10-21 14:14

山西小夥用圓珠筆 畫出3D古建築

2019-10-20 19:50

上海、長三角 外資搶灘中國燈塔

2019-10-21 02:09

時隔5年 中韓重啟國防戰略對話

2019-10-21 10:34

台商境外資金匯回台灣專法內容及應評估事項分析

2019-10-20 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top