傳網民20日遊行號召攜刀「私了」 5000警力戒備

2019-10-20 16:53 世界日報 香港新聞組／香港20日電



香港民間人權陣線就20日在九龍尖沙咀舉行的「反送中」遊行進行上訴遭駁回，民陣副召集人陳皓桓表示「當天只能夠做幕後角色」，但有人在網上社交群組呼籲「獅鳥團」（諧音「私了」）攜刀，至少向四名不同異見人士「私了」。 歐新社 分享 facebook 香港民間人權陣線就20日在九龍尖沙咀舉行的「反送中」遊行進行上訴遭駁回，民陣副召集人陳皓桓表示「當天只能夠做幕後角色」，但有人在網上社交群組呼籲「獅鳥團」（諧音「私了」）攜刀，至少向四名不同異見人士「私了」。

民陣原先計畫20日下午在九龍尖沙咀舉行遊行，終點是附近的高鐵站，但警方發出反對通知書，民陣於是提出上訴。公眾集會及遊行上訴委員會召開上訴聆訊後，大多數委員認為遊行會令公眾人士和公眾秩序及安全受威脅，決定駁回民陣的上訴申請。

香港01報導，陳皓桓表示，很想舉辦遊行讓市民發聲，但面對這個結果，20日只能提供幕後幫助，如為被捕人士提供法律支援。他還說，申請不反對通知書並非同意「公安條例」，只因有部分市民不能承擔法律責任，故民陣才會申請不反對通知書；認為即使民陣的角色不在，也可以由其他人去申請。

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