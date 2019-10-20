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傳網民20日遊行號召攜刀「私了」 5000警力戒備

2019-10-20 16:53世界日報 香港新聞組／香港20日電

香港民間人權陣線就20日在九龍尖沙咀舉行的「反送中」遊行進行上訴遭駁回，民陣副召...
香港民間人權陣線就20日在九龍尖沙咀舉行的「反送中」遊行進行上訴遭駁回，民陣副召集人陳皓桓表示「當天只能夠做幕後角色」，但有人在網上社交群組呼籲「獅鳥團」（諧音「私了」）攜刀，至少向四名不同異見人士「私了」。 歐新社
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香港民間人權陣線就20日在九龍尖沙咀舉行的「反送中」遊行進行上訴遭駁回，民陣副召集人陳皓桓表示「當天只能夠做幕後角色」，但有人在網上社交群組呼籲「獅鳥團」（諧音「私了」）攜刀，至少向四名不同異見人士「私了」。

民陣原先計畫20日下午在九龍尖沙咀舉行遊行，終點是附近的高鐵站，但警方發出反對通知書，民陣於是提出上訴。公眾集會及遊行上訴委員會召開上訴聆訊後，大多數委員認為遊行會令公眾人士和公眾秩序及安全受威脅，決定駁回民陣的上訴申請。

香港01報導，陳皓桓表示，很想舉辦遊行讓市民發聲，但面對這個結果，20日只能提供幕後幫助，如為被捕人士提供法律支援。他還說，申請不反對通知書並非同意「公安條例」，只因有部分市民不能承擔法律責任，故民陣才會申請不反對通知書；認為即使民陣的角色不在，也可以由其他人去申請。

綜合香港媒體報導，繼民陣召集人岑子杰16日遇襲浴血，一名19歲青年昨在新界大埔派傳單遭人割頸肚，有網民在網上社交群組高倡「私了」，並稱「獅（私）唔夠四件唔好返屋企」。警方憂慮20日遊行場面失控，布防5000警力，高鐵西九龍站明天只准持票乘客入站；為防止「私了」，警方會盡量安排人手在各處戒備，包括重慶大廈、清真寺。

香港民間人權陣線就20日在九龍尖沙咀舉行的「反送中」遊行進行上訴遭駁回，民陣副召...
香港民間人權陣線就20日在九龍尖沙咀舉行的「反送中」遊行進行上訴遭駁回，民陣副召集人陳皓桓表示「當天只能夠做幕後角色」，但有人在網上社交群組呼籲「獅鳥團」（諧音「私了」）攜刀，至少向四名不同異見人士「私了」。 美聯社
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