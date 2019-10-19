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香港民眾周日將有大游行 林鄭支持警察使用武力

2019-10-19 23:00德國之聲 德國之聲

香港抗議者誓言抗議活動繼續進行。 歐新社
香港抗議者誓言抗議活動繼續進行。 歐新社
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香港抗議者本周末的游行示威計劃沒有得到警方批准，但是活動人士誓言就會繼續進行。經過一周的相對平靜之後，這將是對這場民主運動的力量的考驗。

一段時間以來，成千上萬的香港人挑戰警察的管制，未獲批准仍然舉行群眾集會。這些抗議通常一開始是和平的，但在夜晚會出現暴力行為。

香港這場抗議運動的誘因是一項現已撤回的修改"逃犯條例"提案，該提案允許將犯罪嫌疑人引渡到中國大陸、台灣和澳門。催生這個提案的是一個香港人被指控在在台灣謀殺女友，然後逃回香港。

他叫陳同佳，目前因洗錢罪在香港入獄服刑。星期五傍晚，陳同佳寫信給林鄭月娥說，他願意為涉嫌在台灣殺害女友而到台灣投案自首。

林鄭月娥星期六接受香港電台的采訪時說，陳同佳一案能夠得到了結，讓人感到寬慰。

香港人批評警方濫用暴力，但是林鄭說，警察恰如其分地使用了武力來處理抗議活動中的暴力行為。

抗議活動自6月開始，迄今已有2,600多人被捕。此後，抗議者的要求遠遠超出了反對引渡條例的提案，人們更擔憂北京正在侵蝕英國1997年把香港歸還給中國時所保障的自由。

中國否認這一指控，並譴責美國和英國等外國勢力煽動動亂。

這是政權移交以後，香港面臨的最嚴重的危機，也是習近平上台以來面臨的最大挑戰。

警方拒絕批准周日游行的理由是抗議者帶來暴力危險，以及故意破壞公共財物。最近幾周，身著黑衣的抗議者點燃地鐵站，以及破壞中國人大陸人經營的銀行和商店的案件有所增加。

人權觀察稱警方的作為似乎旨在勸阻人們參加活動。

星期五的示威很平靜，抗議者沿著城市街面的鐵軌手拉手形成人鏈。還有許多人帶上卡通人物面具，無懼蒙面禁令。

林鄭月娥本周徹底拒絕了抗議者提出的"五大訴求"中的核心訴求：實行普選和釋放被捕的抗議者。她說：後者是非法的，前者則超出了她的能力範圍。

她試圖通過改善住房供應、減輕生活壓力來緩解危機。

香港團體民陣的召集人岑子傑周三（16日）晚在旺角遭人以鐵槌施襲，現時仍在醫院留醫。民主派立法會議員認為這是對抗議者的威脅，而且在周末游行前煽動暴力。

香港金融管理局，也就是事實上的城市央行周六表示，由於遭到破壞或者其他安全原因，一些自動提款機將暫時停用。

張平/任琛 （路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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