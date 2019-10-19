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香港區選提名截止 長毛、岑子杰入閘 黃之鋒、朱凱未定

2019-10-19 13:20世界日報 香港新聞組╱香港19日電

區議會選舉提名期17日結束，學聯前副秘書長岑敖暉，及社民連岑子杰、曾健成和梁國雄（長毛）都獲確認提名有效，但仍有部分民主派參選人未獲確認參選資格，其中被指是「DQ高危」的香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱，截至昨天仍未獲確認提名有效。另外，出戰東涌南選區的王進洋，在提名期結束後收到選舉主任來信，查詢其港獨立場。

香港經濟日報報導，參選荃灣海濱選區的岑敖暉，昨天在Facebook展示選舉主任的信件，確認他的參選資格；民陣召集人岑子杰及社民連梁國雄亦收到通知順利入閘；至於民主黨99位參與區選的成員，目前只剩沙田帝怡選區參選人劉青，尚未被確認提名有效。

出戰南區田灣選區的袁嘉蔚前日亦被獲確認提名有效，挑戰連任的獨立議員陳富明。袁於去年5月退出眾志並辭任副主席，曾被指是為區選鋪路，以免因眾志身分被DQ。

另據明報導，外界認為非常可能遭DQ的黃之鋒和朱凱，目前均未獲確認提名有效。選管會下周四（24日）將舉行候選人簡介會，參選人最遲在簡介會前會收到提名是否有效通知。

報導指出，香港區選提名已於前天截止，共接獲1104份提名表格，目前尚未有候選人遭DQ，450多個議席全部都有2人以上報名參選，意味著今年區選首次不會有人自動當選。

另一方面，近月反修例抗爭升級，坊間憂慮政港或押後11月24日舉行的區選。選舉管理委員會稱，正為可能出現的突發情況制定應對方案。

區議會選舉提名期17日結束，學聯前副秘書長岑敖暉，及社民連岑子杰、曾健成和梁國雄...
區議會選舉提名期17日結束，學聯前副秘書長岑敖暉，及社民連岑子杰、曾健成和梁國雄（長毛）都獲確認提名有效。圖／世界日報提供
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