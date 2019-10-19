香港區選提名截止 長毛、岑子杰入閘 黃之鋒、朱凱未定

2019-10-19 13:20 世界日報 香港新聞組╱香港19日電



區議會選舉提名期17日結束，學聯前副秘書長岑敖暉，及社民連岑子杰、曾健成和梁國雄（長毛）都獲確認提名有效，但仍有部分民主派參選人未獲確認參選資格，其中被指是「DQ高危」的香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱，截至昨天仍未獲確認提名有效。另外，出戰東涌南選區的王進洋，在提名期結束後收到選舉主任來信，查詢其港獨立場。

香港經濟日報報導，參選荃灣海濱選區的岑敖暉，昨天在Facebook展示選舉主任的信件，確認他的參選資格；民陣召集人岑子杰及社民連梁國雄亦收到通知順利入閘；至於民主黨99位參與區選的成員，目前只剩沙田帝怡選區參選人劉青，尚未被確認提名有效。

出戰南區田灣選區的袁嘉蔚前日亦被獲確認提名有效，挑戰連任的獨立議員陳富明。袁於去年5月退出眾志並辭任副主席，曾被指是為區選鋪路，以免因眾志身分被DQ。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

另據明報導，外界認為非常可能遭DQ的黃之鋒和朱凱，目前均未獲確認提名有效。選管會下周四（24日）將舉行候選人簡介會，參選人最遲在簡介會前會收到提名是否有效通知。

報導指出，香港區選提名已於前天截止，共接獲1104份提名表格，目前尚未有候選人遭DQ，450多個議席全部都有2人以上報名參選，意味著今年區選首次不會有人自動當選。

另一方面，近月反修例抗爭升級，坊間憂慮政港或押後11月24日舉行的區選。選舉管理委員會稱，正為可能出現的突發情況制定應對方案。