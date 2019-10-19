18區港人築面具人鏈 「看不到盡頭」

2019-10-19 13:18 世界日報 香港新聞組╱香港19日電



香港本月18日在全港18區發起「和你拖．面具人鏈」行動，藉以表達對《禁蒙面法》的不滿。 路透社 分享 facebook

從電影「V怪客」到北京嚴禁的維尼小熊，香港各地18日晚出現戴著各種造型面具的人鏈，藉此抗議港府訂立《禁蒙面法》，並向國際社會發聲。港媒以「看不到盡頭」形容參與的踴躍情形。

香港01報導，網民18日晚就在全港18區發起「和你拖．面具人鏈」行動，藉以表達對《禁蒙面法》的不滿，參加者戴著任何形式的面具，沿著荃灣線、觀塘線、港島線及東鐵線築起人鏈。

活動於晚間8時開始，戴著五花八門面具的港人高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「香港人反抗」等口號；在黃大仙、觀塘、沙田、荃灣、旺角等多地，部分人鏈達數百公尺，從一端望過去「看不到盡頭」。

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在黃大仙現場，有港人舉起「SOS」求救意思的氣球，希望能得到國際關注；至晚間9時結束，參加港人陸續散去之際，還彼此提醒後天「尖沙咀見」，出席泛民組織民間人權陣線發起的遊行。