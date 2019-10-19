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香港11所中學 反警察暴力

2019-10-19 13:16世界日報 香港新聞組╱香港19日電

香港11所中學主張反對警察暴力。 美聯社
香港11所中學主張反對警察暴力。 美聯社
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香港皇仁書院、聖保祿中學、嘉諾撒聖方濟各書院等11所中學的反修例關注組，18日在港大中山廣場舉行反警暴集會。不少人戴上口罩、身穿校服，集會開始前，一同為抗爭而犧牲的人默哀。

立場新聞報導，各關注組的代表亦在台上宣讀宣言，「我們雖只是中學生，但我們仍會敢於站出來，行使我們應有的公民權利….這樣才不枉讀聖言書，才算是盡了我們身為學生的責任。」

除中學生外，亦有數十港大生參與集會。大會晚上宣布有近400人出席，在晚上7點前結束，學生和平散去。

除中學生外，亦有數十港大生參與集會。 美聯社
除中學生外，亦有數十港大生參與集會。 美聯社
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