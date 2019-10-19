殺人犯陳同佳 是反修例風暴解鈴人？

引發港府修訂「逃犯條例」的港女箱屍案兇嫌陳同佳，同意出獄後來台「自首」。 圖／取自中國日報官微 分享 facebook

香港反送中焦點看上去都在警察身上，大學和醫院都在指控警察暴力和濫權，而警察的記者會也在拚命破解社會對警察的各種傳說，其中最有意思的是說被18歲學生割頸的警察是「香港警員」，而非社會傳言的「他來自廣州」。

但這一天和未來幾天，香港真正的焦點是陳同佳，就是那位在台灣殺了女友，觸發林鄭月娥想出《逃犯條例》高招，引發香港四個月驚天動地爭議的陳同佳。如非陳同佳自動現身，在香港早就被人忘掉。他預定23日出獄，香港聖公會教省秘書長管浩鳴出來代他說，陳同佳已決定出獄後到台灣自首。

陳同佳是在殺害女友後，用女友提款卡盜領錢並取走女友潘曉穎的數位相機和iPhone 6手機，所以在香港才被控兩項盜竊罪和一項處理贓物罪，其後又改控四項洗黑錢罪。

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陳同佳決定出獄後赴台自首，真有如電影或小說的情節。按管浩鳴的說法，陳同佳是在獄中受洗，在獄中得知香港過去幾個月的事，知道自己引起軒然大波，感到有疑慮，希望自己自首可緩和反修例風波。

陳同佳出獄後是否赴台投案，跟香港政府已沒有關係，香港警察放話也是無意跟台灣方面有所合作了。如果他真的去了，台灣司法機構如何處置只是台灣方面依法處置的事了。

香港的反送中，牽出中國與美國一場NBA風波，雖然商家已暗中悔棋，還有人不饒不休，當時有一段話，說「什麼叫做蝴蝶效應，就是一個香港渣男在台灣殺了自己的女友，最後導致中國內地看不了NBA」。這段話俏皮，但陳同佳之事確是捲起香港、台灣、中國大陸三地間的一場風暴。

香港有人說，陳同佳赴台投案是好事，解鈴還須繫鈴人。但值得懷疑的是，陳同佳投案能解鈴嗎？他其實連繫鈴人都不是。

當年法眼禪師問：「虎項金鈴，是誰解得？」眾人答不出來，都認為平凡無奇又不愛幹活的法燈禪師答了句：「繫者解得。」今日香港事，陳同佳自告奮勇，但沒人有陳同佳的勇氣，承認是真正的「繫者」。