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香港中大女生吳傲雪投訴警暴 稱收恐嚇輪姦訊息

2019-10-19 09:20香港01 記者胡家欣、鄭秋玲／報導

香港中大女學生吳傲雪早前公開控訴在被拘留期間遭警員性暴力對待，她向作為大學校監的...
香港中大女學生吳傲雪早前公開控訴在被拘留期間遭警員性暴力對待，她向作為大學校監的特首林鄭月娥直述陳情。香港01記者胡家欣／攝影
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香港中文大學校長段崇智本月18日發公開信指，有多名學生向校方親述在拘留期間曾經遭不合理對待，對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責。

在本月10日晚於與段崇智會面會上、公開控訴在被拘留期間遭警員性暴力對待的女學生吳傲雪（Sonia，S小姐）傍晚現身回應指，認為教育界亦應效法段校長。她又表示手機收到以本港及內地手機號發出的恐嚇訊息，包括稱十分掌握她的行蹤、揚言「天拿水（稀釋液）等著你」、甚至安排十人輪姦她。她稱有關手機號碼只於被捕時提供予警方及小部分親友才知。

要求校監林鄭月娥　成立獨立調查委員會

吳傲雪傍晚現身中大本部「烽火台」前，就警方在今日記者會上指未能聯絡到她了解更多詳情，呼籲她挺身而出給口供，她表明不信任警察及監警會，因此拒絕與兩者合作，認為現行制度無用，原因包括現行機制是「自己人查自己人」、及過往投訴成立率低等。但她會作出投訴，將以中大學生身份，向作為中大校監的特首林鄭月娥直訴陳情，促請她成立獨立調查委員會等。若林鄭無視訴求，她直言對方「無配做校監」。

中大校長段崇智今日發出公開信，吳傲雪認為，樂見對方正視學生及社會上的不公義，履行承諾為他們討回公道，確信對方有用心體會學生感受，形容整體是「不完美、可接受、需改善」，希望段可繼續發揮其影響力，向政權施壓，又呼籲其它大學、中學及小學等教育工作者亦能為一眾學子提供更多保護，為不公義發聲。

吳傲雪日前挺身而出公開遭受性暴力的事件。 圖／香港01提供
吳傲雪日前挺身而出公開遭受性暴力的事件。 圖／香港01提供
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恐嚇訊息：天拿水等著你

吳傲雪表示，自上周四在中大公開被警方性暴力的經歷後，接連收到恐嚇訊息及來自中國內地及太空卡（無實名登記電話卡）的電話滋擾。當中有訊息詳細列出如何擄走她施暴，揚言「一年內必定輪姦你」；亦有訊息指若她繼續抹黑警方，「後果自負」、「天拿水等著你」等。

吳傲雪直言，恐嚇失敗，「愈嚇愈不會畏縮。」她表示，早已抱住「明天就沒命的態度出來」，故稍後會在個人社交平台facebook發放遺書以作最壞打算，但強調自己期待有天在立法會「煲底下」與戰友除口罩相見，重申不會自殺。

她表示，恐嚇訊息發送至她被捕時提供予警方的電話號碼，質疑為何會收到來自內地及太空卡的滋擾電話，而該號碼只有親友知道。

吳傲雪語帶哽咽寄予港人，爭取民主自由，不能夠只叫口號及和平唱歌，要明白須付出代價，需要身體力行，才可爭取「五大訴求、缺一不可」。

延伸閱讀：

【逃犯條例】中大校長段崇智︰部分警涉不當暴力經查證後須譴責

【逃犯條例】段崇智指被捕中大生受不當對待　警︰連基本資料都無

文章授權轉載自《香港01》

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