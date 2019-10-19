香港中大女生吳傲雪投訴警暴 稱收恐嚇輪姦訊息
香港中文大學校長段崇智本月18日發公開信指，有多名學生向校方親述在拘留期間曾經遭不合理對待，對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責。
在本月10日晚於與段崇智會面會上、公開控訴在被拘留期間遭警員性暴力對待的女學生吳傲雪（Sonia，S小姐）傍晚現身回應指，認為教育界亦應效法段校長。她又表示手機收到以本港及內地手機號發出的恐嚇訊息，包括稱十分掌握她的行蹤、揚言「天拿水（稀釋液）等著你」、甚至安排十人輪姦她。她稱有關手機號碼只於被捕時提供予警方及小部分親友才知。
要求校監林鄭月娥 成立獨立調查委員會
吳傲雪傍晚現身中大本部「烽火台」前，就警方在今日記者會上指未能聯絡到她了解更多詳情，呼籲她挺身而出給口供，她表明不信任警察及監警會，因此拒絕與兩者合作，認為現行制度無用，原因包括現行機制是「自己人查自己人」、及過往投訴成立率低等。但她會作出投訴，將以中大學生身份，向作為中大校監的特首林鄭月娥直訴陳情，促請她成立獨立調查委員會等。若林鄭無視訴求，她直言對方「無配做校監」。
中大校長段崇智今日發出公開信，吳傲雪認為，樂見對方正視學生及社會上的不公義，履行承諾為他們討回公道，確信對方有用心體會學生感受，形容整體是「不完美、可接受、需改善」，希望段可繼續發揮其影響力，向政權施壓，又呼籲其它大學、中學及小學等教育工作者亦能為一眾學子提供更多保護，為不公義發聲。
恐嚇訊息：天拿水等著你
吳傲雪表示，自上周四在中大公開被警方性暴力的經歷後，接連收到恐嚇訊息及來自中國內地及太空卡（無實名登記電話卡）的電話滋擾。當中有訊息詳細列出如何擄走她施暴，揚言「一年內必定輪姦你」；亦有訊息指若她繼續抹黑警方，「後果自負」、「天拿水等著你」等。
吳傲雪直言，恐嚇失敗，「愈嚇愈不會畏縮。」她表示，早已抱住「明天就沒命的態度出來」，故稍後會在個人社交平台facebook發放遺書以作最壞打算，但強調自己期待有天在立法會「煲底下」與戰友除口罩相見，重申不會自殺。
她表示，恐嚇訊息發送至她被捕時提供予警方的電話號碼，質疑為何會收到來自內地及太空卡的滋擾電話，而該號碼只有親友知道。
吳傲雪語帶哽咽寄予港人，爭取民主自由，不能夠只叫口號及和平唱歌，要明白須付出代價，需要身體力行，才可爭取「五大訴求、缺一不可」。
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文章授權轉載自《香港01》
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