「你沒有聽我說,是不是?」港人:小丑說我心聲

2019-10-18 13:07 世界日報 香港18日電



電影小丑在港引共鳴 主角的心聲港人想對政府說

電影《小丑》(Joker)在全球上映後佳評如潮,有反送中人士告訴外媒,電影中一些對白一針見血地說出香港市民心聲,其中這句「你沒有在聽我說,是不是?」正是港人想對政府說的話。

英國BBC中文網報導,《小丑》描述患有怪笑症、以扮演小丑來維生的潦倒男子亞瑟佛萊克(Arthur Fleck),因在車站射殺來自富裕階層的乘客,而觸發全市大規模反政府、反富人示威浪潮,抗議者帶著小丑面具,蒙面與警察發生暴力衝突。該片本月初在香港上映時正逢「反送中」抗議風潮,看過電影的港人將電影情節投射在現實中,並認為電影說出他們的心聲。

例如主角佛萊克多次與心理醫生見面,不斷陳述自己的觀點和經歷,但對方卻心不在焉,佛萊克忍不住說「你沒有聽我說,是不是?」(You don`t listen, doyou?)有反送中抗議者認為,這句話也是他們想對港府說的話,他們認為港府漠視示威者的訴求。

佛萊克另一句對白「是否只是我?還是外面也漸漸變得瘋狂?」(Is it just me, or is it gettingcrazier out there?)也讓一些港人認為電影反映了今日的香港,「曾經看到有網友在看完電影離開戲院時,說自己根本沒有離開電影的世界」。

本身是記者的鄭先生對BBC說:「我想拋出一個問題:市民到底對當今社會有多絕望和憤慨,才會使大家在看完《小丑》之後產生共鳴?」

香港浸會大學電影學院講師譚以諾則表示,這部電影若非在港府推行《禁蒙面法》之時上映,獲得的關注可能不同。據報導,港府實施《禁蒙面法》後,一些反送中抗議現場可見示威者帶上小丑面具,藉此反對這項法令。