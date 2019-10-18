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「你沒有聽我說，是不是？」港人：小丑說我心聲

2019-10-18 13:07世界日報 香港18日電

電影小丑在港引共鳴 主角的心聲港人想對政府說 路透社
電影小丑在港引共鳴 主角的心聲港人想對政府說 路透社
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電影《小丑》（Joker）在全球上映後佳評如潮，有反送中人士告訴外媒，電影中一些對白一針見血地說出香港市民心聲，其中這句「你沒有在聽我說，是不是？」正是港人想對政府說的話。

英國BBC中文網報導，《小丑》描述患有怪笑症、以扮演小丑來維生的潦倒男子亞瑟佛萊克（Arthur Fleck），因在車站射殺來自富裕階層的乘客，而觸發全市大規模反政府、反富人示威浪潮，抗議者帶著小丑面具，蒙面與警察發生暴力衝突。該片本月初在香港上映時正逢「反送中」抗議風潮，看過電影的港人將電影情節投射在現實中，並認為電影說出他們的心聲。

例如主角佛萊克多次與心理醫生見面，不斷陳述自己的觀點和經歷，但對方卻心不在焉，佛萊克忍不住說「你沒有聽我說，是不是？」（You don`t listen, doyou?）有反送中抗議者認為，這句話也是他們想對港府說的話，他們認為港府漠視示威者的訴求。

佛萊克另一句對白「是否只是我？還是外面也漸漸變得瘋狂？」（Is it just me, or is it gettingcrazier out there?）也讓一些港人認為電影反映了今日的香港，「曾經看到有網友在看完電影離開戲院時，說自己根本沒有離開電影的世界」。

本身是記者的鄭先生對BBC說：「我想拋出一個問題：市民到底對當今社會有多絕望和憤慨，才會使大家在看完《小丑》之後產生共鳴？」

香港浸會大學電影學院講師譚以諾則表示，這部電影若非在港府推行《禁蒙面法》之時上映，獲得的關注可能不同。據報導，港府實施《禁蒙面法》後，一些反送中抗議現場可見示威者帶上小丑面具，藉此反對這項法令。

反送中香港禁蒙面法
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