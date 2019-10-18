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中國內地停止向香港出口黑色T恤

2019-10-18 08:53德國之聲 德國之聲

鑑於香港示威者身穿黑T恤、手拿雨傘等特征，現在中國大陸決定，停止對香港出口以上商品，除此之外，抗議者喜歡使用的口罩、面罩等也一律不予出口到香港。

周四，外界從中國廣東省東莞市鳳凰集運公司那裡獲知了以上規定。該規定同時指示海關禁止出口黃色示警背心、黑色服裝、揚聲器、對講機、無人機、防護鏡、激光筆、鐵棍以及警棍等器械。

按照這個規定，鋌而走險的公司一旦被查出被禁物資，將後果自負。該規定是對香港持續數月的示威活動的回應。除了標志性服裝以及保護物品外，勇武者還越來越多地使用棍棒等器械與警察发生暴力沖突。

今年6月初開始的香港示威活動由修改引渡條例引发，目前這個修改條例的立法程序已經中止。不過，抗議者仍堅持政府必須接受"五大訴求，缺一不可"。除收回修改引渡條例外，其它四項訴求是：成立獨立調查委員會調查警方的執法行為；修改政府做出的抗議活動為"暴動定性"；釋放所有被捕人士；實現雙普選。

兩周前，港府啟動一項百年舊法，禁止人們蒙面示威。這個禁令引发新一波示威浪潮。特首林鄭月娥本周宣布施政綱領中雖有很多惠民內容，但抗議者仍不買賬、不接受。周五已有預告，周末，無論是否蒙面，香港將又迎來大規模的示威游行。

李魚/洪沙（德新社）

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港禁蒙面法
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