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林鄭赴議會再遇抗議 提問者全屬建制派

2019-10-17 16:55德國之聲 德國之聲

香港行政長官林鄭月娥。 中通社
香港行政長官林鄭月娥。 中通社
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按照慣例，香港特首林鄭月娥在施政報告發表後翌日，再回到立法會接受議員質詢。週四上午（10月17日），林鄭月娥步入議會大樓便馬上再次面對民主派的抗議。

會議開始時，民主黨議員鄺俊宇要求在場人士為「在示威運動中喪命的香港人」默哀一分鐘，但是立法會主席梁君彥稱不符合規程而拒絕。

其後，民主派議員不斷高喊「五大訴求、缺一不可」口號。有人手持標語衝向講台抗議，也有人拿著白色鮮花示威，直斥林鄭月娥「沒有資格做香港人的特首」，要求她為連月衝突造成的傷亡道歉。梁君彥警告這些行為極不檢點，兩次暫停會議，總共驅逐十多名民主派議員離場。

整個答問大會歷時一個半小時，總共三名議員提問，全部都是建制派第一大黨民建聯的成員。民主派議員莫乃光在會議上質疑這是制度暴力，他問：「我們是否去錯了地方？這不是行政長官給立法會議員的答問大會，或者民聯解的答問大會？……現在還有選舉進行，這是不是公平的答問大會？」梁君彥反駁，他是按照議事規則讓以往提問最少的議員優先發問，而三位民建聯議員之前都只問過一次。

建制派問什麼？

民建聯副主席陳克勤發言時說，希望林鄭月娥保護警員執勤時免於危險，其家人免受欺負。他稱：「過去四個月，社會秩序和法治已經被徹底破壞，我想問特首可否讓商店免於破壞、市民出門免於恐懼、社會言論免受暴力？」林鄭月娥回應說：「經過這次經驗，我們很願意需要檢視香港法律，希望往後在有需要的地方加強，讓我們更有能力對付網上起底欺凌的工作。」

另一位民建聯議員梁志祥提問時指責「暴動的根源在立法會」，聲稱民主派在7月1日帶了暴徒進議會破壞。此番言論引來民主派群起不滿，認為他扭曲事實，但是他拒絕收回說詞。

林鄭月娥週三發表新一份施政報告，提出多項房屋政策，希望藉此緩和部分民怨。但是她在議會多番遇到民主派的抗議阻礙，被迫首次以影片方式發表報告。她也打破多項慣例，取消出席電視和電台論壇的行程，改為在週四晚間（10月17日）進行臉書直播回答網友問題。

李芊/楊威廉（綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

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