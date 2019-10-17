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否認「攬炒之母」林鄭：責任在暴徒

2019-10-17 12:53世界日報 香港17日電

林鄭否認是「攬炒之母」 路透社
林鄭否認是「攬炒之母」 路透社
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特首林鄭月娥昨否認她是「攬炒之母」，反指如果要追究造成今日香港的責任，應該是極端暴力的暴徒。

林鄭施政報告記者會，反送中運動著名的「五大訴求」相關問題成為焦點。意謂玉石俱焚的「 攬炒」，是反送中運動熱詞。林鄭說，她不是「攬炒之母」，目無法紀之人才是「攬炒」。

記者問到，身為母親的她如何說服被捕的未成年父母，他們的子女是有組織、有計畫的暴徒。林鄭說，並未說過所有被捕的小朋友和未成年人是暴徒。

有記者問林鄭，反送中口號「光復香港，時代革命」有否踐踏紅線，以及「願榮光歸香港」是否屬於港獨歌曲，會否要禁止在學校內唱這首歌曲。林鄭回稱，現時接近區議會選舉，涉及選舉主任要如何處理參選資格問題，特首不適合回應。

她強調選舉主任會按照法律和證據及程序，就來自參選人的解說再作出決定。至於對「願榮光歸香港」歌曲的看法，林鄭未回應。

對金融市場和收緊網路的傳言，林鄭說，要做相關的管控需要深一層的考慮，因為香港是十分重視言論及表達自由的城市。港府重視金融監管及加強發展，如果能盡快止暴制亂，政府與相關機構會加把勁推廣香港。

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