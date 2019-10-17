首次！林鄭以影片施政報告 「習近平」被消失
特首林鄭月娥昨天順利進入立法會，但未能成功宣讀她新一份施政報告，最後她回到禮賓府，透過預錄的影片發表施政報告，這是九七回歸後首次施政報告未能在立法機關宣讀。
林鄭月娥昨上午10時45分抵達立法會，按預定時間於上午11時開始宣讀施政報告，但宣讀期間民主派議員在會上抗議，區諾軒帶備投影機在會議廳投射巨型的「五大訴求，缺一不可」字句，多名泛民手持迷你擴音器，播放民眾在近月示威中的驚叫聲。泛民趁林鄭發言時不斷高呼「五大訴求，缺一不可」、「林鄭下台」和「追究警暴」，與林鄭聲疊聲。
在立法會主席梁君彥先後驅逐6名議員離場後，11時30分宣布立法會休會，林鄭在保安護送下離開，港府隨後宣布，特首將於12時15分透過影片向市民發表施政報告。
報告加附檔 告別前的論定？
這是林鄭第三份施政報告，主要有三個敏感點，一是報告加了一份「附檔」，總結其2017年上任後的工作。坊間將其視為告別前的論定，但她解釋稱，因今年是五年任期中段，所以要介紹工作進度，這是在反送中風波前就已定下。
第二個特點，是報告提及持續四個月的反送中運動。開首點到「過去四個月發生了超過400場示威、遊行和集會，往往都演變成暴力抗爭，導致超過1100百人受傷，超過2200人被捕」，香港陷入了混亂和恐慌。後段以「大家必須逆轉目前悲觀的情緒和制止破壞秩序的行為，重新啟航」作結，但只有呼籲，沒有辦法。
提220項措施 擬砸千億落實？
第三個特點，整份施政報告6章53小節，除第1章前言和第6章結語外，其他4章分別是房屋、土地、改善民生、經濟發展，表明她認定明年能做的和要做的是這四個課題。就這些課題，她提出約220項措施，有人計算她有意拿出千億港元來落實這些措施。
林鄭預計在今晚8時，透過臉書直播與香港市民「和理傾」（和平、理性、傾聽）施政報告，並即時回應網上留言。
另一方面，林鄭以影片發表報告是否合憲也引發爭議。她表示，已盡憲制責任親身到立法會。但立法會主席梁君彥表示，涉及的憲制問題要留待法院解釋。
港媒報導，林鄭去年施政報告最少提及逾30次大灣區，出現位置幾乎遍布整份報告，包括當時提出將會成立並由林鄭出任主席的「粵港澳大灣區建設督導委員會」；此外亦最少三次提及習近平，包括對方親自謀畫大灣區、於前一年曾赴港視察，以及親自批示向香港資助科研。惟今年的施政報告中習近平「被消失」，大灣區亦僅被輕輕帶過提及一次。
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