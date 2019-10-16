港民陣召集人岑子杰再遇襲！倒臥馬路半身染血傷勢嚴重

2019-10-16 20:25 香港01 記者鄭榕笛／報導



網上傳出有男子遇襲的照片，民陣證實為岑子杰。（網上圖片） 分享 facebook 民陣副召集人陳皓桓於晚上近8時證實事件，指召集人岑子杰今(16日)在前往民陣大會期間，在鴉蘭里被四至五人襲擊。網上照片流出岑子杰遇襲現場情況，他倒臥馬路上，上半身染滿血跡，目光呆滯，看似傷勢嚴重。

岑子杰在大約1小時前，才於facebook發表新帖，而網上流傳遇襲的相片在大約20分鐘前發生，按推測事件在晚上7時至7時40分發生。

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岑子杰個人facebook表示，岑子杰被斬，列出兇徒汽車車牌為FL7976。

而民陣則證實事件，表示岑子杰前往旺角開會途中，在鴉蘭里被4至5名兇徒以鐵槌襲擊，頭部流血，送到廣華醫院治療，送院時清醒。

民陣強烈譴責兇徒行為，事件更難免令人聯想到是散布政治恐慌，製造寒蟬效應。

今次為岑子杰在兩個月內第二次遇襲，他在8月29日，和數名民陣成員在佐敦德興街一間餐廳內，被兩名手持壘球棍及鐵通的蒙面男子攻擊，當時一名民陣成員上前阻止，被對方用武器毆打其手臂，岑子杰本人則沒有受傷。

網上傳出有男子遇襲的照片，民陣證實為岑子杰。（網上圖片） 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》