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世新連儂牆遭撕毀 學生撤告結案

2019-10-16 18:13中央社 台北16日電

世新大學。 聯合報系資料照
世新大學。 聯合報系資料照
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世新大學學生聲援反送中所設置連儂牆，日前遭人撕毀，世新境外生聯誼會7日向警方報案提告，但昨天已撤回告訴，因毀損罪屬告訴乃論，全案因此結案。

世新學生於9月27日自發在校門口附近醒目的地標卓越光廊（俗稱山洞口）牆壁設置連儂牆，卻在10月2日發現遭人撕毀破壞，經調閱監視器查看有4人涉案，世新境外會代理會長孫雪莉10月7日到台北市警察局文山第一分局復興派出所報案，提告毀損。

警方隨後表示，已調閱相關監視器畫面，但仍在確認涉案對象身分，正積極調查、釐清。

但提告約一週後，世新學生昨天下午已到派出所撤告，也未說明相關原因，由於毀損罪屬告訴乃論，全案結案。

世新山洞口連儂牆已於10月11日正式結束使用期限，並於同日晚間10時完成「FREE HK．遷連儂牆」儀式（編輯：吳協昌）。

反送中香港禁蒙面法
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