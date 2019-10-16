林鄭破例視像宣讀施政報告 房屋牌能否撼動示威？

2019-10-16 16:54 德國之聲 德國之聲



經過幾個復修的香港立法會會議廳重開，新一屆會期的第一次會議，由特首林鄭月娥宣讀新一份政報告。早上11點，她抵達立法會大樓，在民主派議員夾道抗議下步入會議廳。

立法會主席梁君彥要求議員保持肅靜，否則會命令其離場。但是一眾民主派議員沒有理會，繼續高喊口號，他們的桌上也都放著示威標語。林鄭月娥在示威聲中開始宣讀施政報告。同一時間，議員區諾軒用投影器把「五大訴求、缺一不可」的示威標語投射到林鄭月娥背面的牆上，公民黨議員陳淑莊則用喇叭播放示威現場的聲音，要求林鄭月娥回應訴求。

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會議開始短短兩分鐘後，主席梁君彥宣佈暫停會議。十多分鐘後會議恢復，他再度警告任何妨礙會議的議員會被視為「行為極不檢點」。林鄭月娥第二次嘗試讀出施政報告，但是民主派議員沒有停止抗議，部分更加想走向講台示威。

最後，梁君彥稱因為部分被驅逐的議員不肯離場，宣佈休會。林鄭月娥離開會議廳時，繼續被多名民主派議員追著抗議。

避談政治 大打房屋牌

按照幾十年來的傳統，回歸前的港督以至後來的特首都會在議會內宣讀年度施政綱領。林鄭月娥是第一位不在立法會宣讀施政報告的特首，改為發表預先錄影的視像。

香港經歷了四個多月的示威浪潮，至今仍然未有止熄的跡象。在抗議聲中發表的新一份施政報告，花費大量篇幅著墨於房屋和土地政策。林鄭月娥指稱，新措施會處理香港社會最關注的問題，而房屋問題是「部分民怨根源」。她也表示，香港經濟面對史無前例的挑戰，預計在今年第三季步入衰退。

以下是施政報告的部分重點內容：

未來3年提供1萬個過渡房屋單位。

放寬首次置業按揭（房貸），800萬港幣以下物業最多借九成，1000萬以下港幣物業最多借八成。

運用《收回土地條例》收回私人土地，發展公營房屋和首次置業房屋，並呼籲地產商支持此做法。

落實第2個港人首次置業房屋項目，要求市區重建居提供更多這類單位；改建政府工業大廈為資助房屋。

明白社會對「明日大嶼」發展計劃有疑慮，建立平台讓專業人士和青年參與討論。

繼續向中小學及幼稚園學生發放每年2500元學習津貼。

公共交通費用補貼上限增加至港幣400元。

對於示威者的五大訴求，這份施政報告並沒有一一回應，而是繼續強調支持警隊執法。林鄭月娥表示：「一日香港仍然處於爭端不解、暴力未止、對立不和的境況，香港無法走上復和之路，大家亦對前景失去信心。我們必須逆轉目前悲觀的情緒和制止破壞秩序的行為。大家必須放下分歧，停止攻擊，以我們共同恪守的價值，重新啟航。」

香港行政長官林鄭月娥。 中通社 分享 facebook

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