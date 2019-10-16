親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

反送中衝擊 15種營造工凍薪 最低工資恐下調

2019-10-16 13:13世界日報 香港16日電

「反送中」風暴下，許多店家生意大受影響，連帶波及商鋪租金，第3季整體店鋪租金與上...
「反送中」風暴下，許多店家生意大受影響，連帶波及商鋪租金，第3季整體店鋪租金與上季相比大減10.5% 路透社
分享

連月「反送中」風暴衝擊下，香港多項民生措施「應推未推」，令建造業首當其衝，工聯會香港建造業總工會昨天公布，建議自11月起15個工種凍薪一年，估約35萬工人受影響，這是香港建造業近十年來首次凍薪。另外，最低工資恐下調。

文匯報報導，今年建造業至8月平均失業率為5%，遠高於其他行業，工程前期的工種如混凝土、紮鐵、模板、挖掘機更成為失業重災區。建築模板職業工會主席梁漢科指出，現時工程未能啟動，「無工可開」，凍薪迫於無奈。工會代表昨日要求立法會停止拉布，盡快通過700億元民生工程撥款。

「反送中」風暴下，許多店家生意大受影響，連帶波及商鋪租金，第3季整體店鋪租金與上...
「反送中」風暴下，許多店家生意大受影響，連帶波及商鋪租金，第3季整體店鋪租金與上季相比大減10.5% 法新社
分享

店鋪租金創21年最大跌幅

大公報報導，最低工資時薪由今年5月起增至37.5元，但隨即遇上四個月仍未止息的反送中風波，經濟大受打擊，旅遊、酒店、零售、飲食業員工被迫放無薪假甚至失業，最低工資委員會主席王沛詩昨天會見傳媒時表示，不排除未來最低工資水平可能下調或凍結。最低工資水平在過往的兩年一次檢討，下一次檢討是明年底。

另據香港電台報導，「反送中」風暴下，許多店家生意大受影響，連帶波及商鋪租金，第3季整體店鋪租金與上季相比大減10.5%，是1998年第1季以來的最大季跌幅，預計第4季還有5%至10%的下跌空間。

反送中香港禁蒙面法
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

2019-10-16 13:20

陸客來台撕挺港海報 陸：港違法暴力活動激起憤慨

2019-10-16 12:37

影／美眾院一致通過挺港法案 陸嗆堅決反制

2019-10-16 12:34

林鄭月娥施政報告二度被打斷 立法會主席宣布休會

2019-10-16 11:52

美國會通過「香港人權與民主法案」 陸強烈憤慨

2019-10-16 09:03

林鄭發表施政報告泛民高呼口號 不到一分鐘會議暫停

2019-10-16 11:25

林鄭月娥宣讀施政報告遇民主派議員抗議 會議暫停

2019-10-16 11:17

林鄭月娥將發表施政報告 料聚焦談及土地及房屋

2019-10-16 10:27

林鄭將赴立法會發表施政報告 立會發黃色警示加強保安

2019-10-16 10:10

美國會通過香港法案 港府：外國議會不應干涉香港事務

2019-10-16 09:57

NBA土耳其球星坎特揭慘痛經驗 不齒詹皇言論

2019-10-16 09:46

中共港澳辦：沒有美國干預 香港會更繁榮穩定

2019-10-16 09:43

陸駐港公署回應美眾議院：美打香港牌不會得逞

2019-10-16 09:18

美眾議院通過 香港人權與民主法案

2019-10-16 06:00

要求美國總統制裁侵權人士 眾院通過香港法案

2019-10-16 05:38

港區議會選舉／黃之鋒批政治審查 「政府無權篩選」

2019-10-16 00:16

港區議會選舉／篩選參選資格 選舉主任爭議大

2019-10-16 00:16

立法會復會 林鄭喊端政策牛肉

2019-10-16 00:16

林鄭月娥：啟動普選討論 目前不可行

2019-10-15 22:59

「光復香港時代革命」未被取消資格 參選人獲提名有效

2019-10-15 21:24

新華社質疑港醫管局包庇暴力 民主黨議員：涉嫌恐嚇

2019-10-15 17:41

反送中風暴波及 香港店鋪租金創21年最大跌幅

2019-10-15 17:00

觀察站／遇到NBA 中國的子彈會轉彎

2019-10-15 15:57

反送中／警申請搜查令索醫療報告 爆眼少女提司法覆核

2019-10-15 15:38

施政報告聚焦民生 港特首：盼雨過天青重新出發

2019-10-15 15:31

NBA事件未平 央視恢復轉播有待條件成熟

2019-10-15 13:19

香港暴力持續 林鄭：《施政報告》聚焦民生議題

2019-10-15 12:10

被要求說明政治主張 黃之鋒參選區議會仍有變數

2019-10-15 11:18

反送中學生成浮屍 抗議者質疑監視畫面怒毀校

2019-10-15 11:16

港反送中餘波 法院禁市民干擾警察宿舍

2019-10-15 11:16

呼應禁蒙面法？陸手遊換裝不蒙面 角色除下黑口罩

2019-10-15 10:18

多個團體請願 要求林鄭月娥推動解決房屋問題措施

2019-10-15 10:12

新華社：支持警方止暴制亂 香港唯一出路

2019-10-15 09:47

反送中遮打集會 大會稱13萬人 警指高峰時逾2.5萬人

2019-10-15 09:40

十字架要背多久？抵制NBA的風暴延燒 姚明被指賣國球星好心酸

2019-10-15 09:00

港區議會選舉要求說明政治主張 黃之鋒在臉書曬回覆

2019-10-15 18:16

港特首將提施政報告 民調：盼優先處理社會撕裂

2019-10-15 17:13

被要求交代是否支持港獨 黃之鋒：政府無權篩選

2019-10-15 12:48
看更多

熱門文章

美眾議院通過 香港人權與民主法案

2019-10-16 06:00

要求美國總統制裁侵權人士 眾院通過香港法案

2019-10-16 05:38

逾4兆元被偷搬到海外！中國「隱形資金」大出逃，下一個危機是？

2019-10-15 15:57

美國會通過「香港人權與民主法案」 陸強烈憤慨

2019-10-16 09:03

觀察站／遇到NBA 中國的子彈會轉彎

2019-10-15 15:57

反送中風暴波及 香港店鋪租金創21年最大跌幅

2019-10-15 17:00

林鄭月娥：啟動普選討論 目前不可行

2019-10-15 22:59

NBA土耳其球星坎特揭慘痛經驗 不齒詹皇言論

2019-10-16 09:46

中國經濟吹逆風 專家：貿易戰明年影響更甚今年

2019-10-15 17:11

陸房市不景氣？上萬套特價房將登今年「雙11」拍賣

2019-10-15 19:06

韓稱現未有統一、獨立條件 陸：兩岸同屬一中事實未變

2019-10-16 11:57

濃濃銅臭味 陸書法大賽優勝每人五十萬現金引熱議

2019-10-15 14:19

徐斯儉布拉格座談：中國黨國資本主義傷害全世界

2019-10-15 22:41

明年大選暨春節班機航班及票價 大陸東航公布了

2019-10-15 16:53

反送中／警申請搜查令索醫療報告 爆眼少女提司法覆核

2019-10-15 15:38

蔡連任ECFA將中止？國台辦：不答假設性問題

2019-10-16 10:43

「光復香港時代革命」未被取消資格 參選人獲提名有效

2019-10-15 21:24

陸9月CPI漲逾3％ 六年首見

2019-10-15 23:34

林鄭月娥施政報告二度被打斷 立法會主席宣布休會

2019-10-16 11:52

阿里巴巴：今年天貓「雙11」可買房產

2019-10-15 15:39

美國會通過香港法案 港府：外國議會不應干涉香港事務

2019-10-16 09:57

陸駐港公署回應美眾議院：美打香港牌不會得逞

2019-10-16 09:18

陸客來台撕挺港海報 陸：港違法暴力活動激起憤慨

2019-10-16 12:37

橫斷山脈縱谷 首座萬米長隧 雲南新華隧道貫通

2019-10-16 00:15

輸錯液害死5歲童卻只願負「輕微責任」 醫院炒2護士

2019-10-15 16:13

三星堆古蜀文物 再次美國開展

2019-10-16 00:16

中共港澳辦：沒有美國干預 香港會更繁榮穩定

2019-10-16 09:43

影／美眾院一致通過挺港法案 陸嗆堅決反制

2019-10-16 12:34

大選、春節航班 一月回台有優惠

2019-10-15 22:01

兩岸通婚退潮 國台辦：蔡政府應取消歧視陸配政策

2019-10-16 12:20

廣西化工廠爆炸冒出粉紅煙霧 已4死6傷

2019-10-15 15:20

河南學生被老師逼吃垃圾…只因垃圾沒倒

2019-10-15 16:15

李克強直指中國經濟五大挑戰 下滑壓力加大居首

2019-10-15 20:09

華為：65份5G商業合約中 半數是歐洲客戶

2019-10-16 12:02

外商銀行吸收定期存款門檻 從人民幣100萬元降至50萬元

2019-10-15 20:39

新華社質疑港醫管局包庇暴力 民主黨議員：涉嫌恐嚇

2019-10-15 17:41

陸擴大開放外資銀行業務

2019-10-15 23:34

港區議會選舉要求說明政治主張 黃之鋒在臉書曬回覆

2019-10-15 18:16

北京太廟建成600年 展出36鋼鐵武士

2019-10-16 10:38

馬曉光：「芒果乾」流淌綠色血液 是一杯「鴆毒酒」

2019-10-16 12:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top