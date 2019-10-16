反送中衝擊 15種營造工凍薪 最低工資恐下調

2019-10-16 13:13 世界日報 香港16日電



「反送中」風暴下，許多店家生意大受影響，連帶波及商鋪租金，第3季整體店鋪租金與上季相比大減10.5% 路透社 分享 facebook

連月「反送中」風暴衝擊下，香港多項民生措施「應推未推」，令建造業首當其衝，工聯會香港建造業總工會昨天公布，建議自11月起15個工種凍薪一年，估約35萬工人受影響，這是香港建造業近十年來首次凍薪。另外，最低工資恐下調。

文匯報報導，今年建造業至8月平均失業率為5%，遠高於其他行業，工程前期的工種如混凝土、紮鐵、模板、挖掘機更成為失業重災區。建築模板職業工會主席梁漢科指出，現時工程未能啟動，「無工可開」，凍薪迫於無奈。工會代表昨日要求立法會停止拉布，盡快通過700億元民生工程撥款。

「反送中」風暴下，許多店家生意大受影響，連帶波及商鋪租金，第3季整體店鋪租金與上季相比大減10.5% 法新社 分享 facebook

店鋪租金創21年最大跌幅

大公報報導，最低工資時薪由今年5月起增至37.5元，但隨即遇上四個月仍未止息的反送中風波，經濟大受打擊，旅遊、酒店、零售、飲食業員工被迫放無薪假甚至失業，最低工資委員會主席王沛詩昨天會見傳媒時表示，不排除未來最低工資水平可能下調或凍結。最低工資水平在過往的兩年一次檢討，下一次檢討是明年底。

另據香港電台報導，「反送中」風暴下，許多店家生意大受影響，連帶波及商鋪租金，第3季整體店鋪租金與上季相比大減10.5%，是1998年第1季以來的最大季跌幅，預計第4季還有5%至10%的下跌空間。