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觀察站／遇到NBA 中國的子彈會轉彎

2019-10-15 15:57世界日報 清棠

NBA火箭隊總經理莫雷挺港推文惹怒中國，雖然央視喊出暫停轉播，但騰訊體育14日卻...
NBA火箭隊總經理莫雷挺港推文惹怒中國，雖然央視喊出暫停轉播，但騰訊體育14日卻復播NBA賽事。法新社
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NBA火箭隊總經理莫雷4日在推特上發表支持香港抗議言論後，儘管迅速刪文，仍引來十餘家中國企業以「中國主權不容挑戰」為由陸續宣布抵制，抵制的對象從火箭隊逐漸擴大到NBA，網友更是齊聲喊殺。

就在中國上下一片怒火之際，騰訊體育14日「順勢」復播NBA賽事，硬是為正在愛國情操熱頭上的網友澆了盆冷水。覺得被「背叛」了的網友再喊出抵制，這次的對象除了NBA，還有騰訊。

中國抵制NBA事件會迅速降溫，其實有跡可尋。對照以往類似主權事件的處理方式，中國官方在此事上的態度溫和許多，外交部發言人耿爽頂多於8日說了一句「跟中方開展交流與合作，卻不了解中國的民意，這是行不通的。」此後就持續「降溫」，從11日的「秉持開放包容心態」到14日的「相互尊重」，外界解讀，這是美方在中美貿易談判中釋出善意之後，中方的「回饋」。

NBA事件成了中美貿易戰的籌碼，「降溫」成了事實，高喊抵制的網友們可就不開心了，因為這讓他們10餘天來每天堅持「愛國就是抵制NBA」的「生活重心」頓時沒了，有網友覺得「被耍了」、批評這是「先倨後恭」，他們「用熱血換冷水」，「好像做了場夢」。對照NBA於10日舉行的上海賽事擠進座無虛席的中國球迷，說明了中國球迷「要道歉，也要看球」的「理性」，騰訊14日的復播，讓愛國的中國網友頓時恍然大悟。

這起事件也引來部分網友對愛國意識「風向」的省思。微博上一篇文章提到，「不是不能做愛國小粉紅，但是要學會讀書看報」，「義和團錯在哪裡，就是不讀書看報」、「NBA中國觀眾已直逼5億人，怎能說禁就禁？」不願醒來的愛國網友，則是說服自己相信騰訊復播是中國抵制NBA的「新策略」，怎麼也要稱讚騰訊「幹得漂亮，NBA已恢復直播，這下火箭的莫雷席佛更急了」。

只是這降溫，出現在中國國家主席習近平13日剛在尼泊爾說過「任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨」之後，更讓愛國的中國網友感慨不已：「難道遇上了NBA，中國的子彈就會轉彎？」

反送中香港NBA
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