香港暴力持續 林鄭：《施政報告》聚焦民生議題

2019-10-15 12:10 德國之聲 德國之聲



香港特首林鄭月娥（Carrie Lam）周二(10月15日)表示，本周的《年度施政報告》將側重於土地和住房措施。她在記者會上說，民生問題是她的政府最重要的優先處理事項。

有關《禁蒙面法》生效將近兩周，仍然有不少市民在街上戴口罩，林鄭指出，當初介紹法例時不期望法例一生效，市民便會完全遵守，但仍見阻嚇作用，重申法例是特別針對未成年人士。

有報道指出，港府研究再次引用《緊急法》或《公安條例》第40條，讓特首可借命令授權警務處處長委任願意擔任特務警察的人為「特務警察」。林鄭回應，用《緊急法》訂立《禁蒙面法》已是非常困難決定。除非有強烈的理據，不然不會以「增加人手」為由這麼做。

「選舉如期進行」

有關11月24日的區議會選舉，林鄭重申，四年一度的區議會選舉會如期舉行。而選管會也會作出相應的部署，如何確保這場選舉能夠順利進行。

有記者提到，《南華早報》引述歐盟內部文件指，林鄭與歐盟駐香港及澳門大使卡諾 (Carmen Cano)會面談及香港時，曾說希望選舉如期舉行。

林鄭表示，洩漏風氣嚴重，但確認上周見過卡諾。但對兩人交談內容不願多說。至於記者提問說，建制派憂慮區議會選舉不公，可能施予港府壓力。她則說壓力並非來自建制派，而是激進市民和極端暴力。

她強調許多鎖定建制派議員服務處的破壞事件為即將進行的區議會選舉蒙上陰影。她也認為針對政治立場議員的襲擊，可能有政治​​目的。

「政府會考慮一切手段止暴制亂」

林鄭月娥在記者會上譴責蒙面「暴徒」，說他們過去幾周變本加厲破壞商店、縱火，以至襲擊市民，更在運作中的港鐵站內定擲汽油彈。

她表示相關暴力導致警員受傷，要大家支持警隊嚴正執法。她也強調「某些外國政客」認為這些是爭取人權自由和平的示威是罔顧事實。

夏立民/楊威廉 (綜合報導)

【 本文章由德國之聲授權提供】