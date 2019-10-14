陸不看NBA看CBA…騰訊大出血 李寧勢受惠

2019-10-14 17:15 世界日報 中國新聞組／北京14日電



美國職業籃球聯賽（NBA）球隊休斯頓火箭總經理莫雷（Daryl Morey）支持香港抗議言論引發軒然大波，使十餘家中國企業陸續終止與NBA合作。業界人士指出，不僅NBA少了逾百億的收入，今年8月剛簽約、幾乎壟斷NBA轉播權的騰訊，廣告收入也損失慘重；在愛國主義抬頭下，市場預期焦點將落在中國男子籃球職業聯賽（CBA），贊助商李寧最能受惠。

大公報報導，莫雷「史上最貴」推特，令NBA在中國遭封殺，中資企業紛紛中止或暫停合作，包括騰訊、安踏體育、李寧、蒙牛乳業、康師傅等。其中今年8月初，騰訊體育才深化與NBA合作，簽訂五年期、15億美元獨家網絡轉播權，即時暫停NBA季前賽的轉播安排後，市場預期，這筆巨款恐怕沒了，且在連鎖反應拖累下，勢必影響騰訊的廣告收益。

報導引述信達國際研究部董事趙晞文表示，雖然騰訊的廣告客戶多元化，但畢竟NBA這樣的一個龐然大物，確有力吸引網絡流量，如今在廣告業務增長早已見放緩的情況下，事件可謂雪上加霜。耀才證券研究部總監植耀輝則認為，此事件若很快得到平息，對騰訊的廣告影響力應有限。

根據NBA統計，單在上個賽季，中國有4.9億用戶通過騰訊平台觀看NBA節目。

報導指出，愛國主義抬頭，未來焦點可能落在中國男子籃球職業聯賽（CBA），贊助商李寧最能受惠。早於2015年1月，李寧與NBA簽約成為合作夥伴，其後陸續與相關球星簽約去年更與Dwyane Wade及其品牌續約，成為中國第一個與NBA巨星建立終身合作的品牌。

雖抵制NBA事件或令李寧損失超過5億美元的贊助費及代言費，但大華繼顯報告估計，NBA事件對李寧的收入產生潛在負面影響可以只有4%，加上李寧贊助的CBA賽事，或受更多關注。