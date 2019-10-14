親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

哈吉貝重創日本：42死21河川潰堤，防災擋不住極端水患？

走鼻頭角祕境落海最後身影曝光 民眾驚：為何不聽勸？

台聯籲禁港警來台 移民署：依法處置加強審查

2019-10-14 15:58中央社 台北14日電

香港反送中」衝突頻傳。台灣團結聯盟今天召開記者會痛斥港警惡行，並呼籲移民署應禁止具公安、港警和速龍小隊身分者入境；移民署表示，一切依法處置，且將加強個案審查。

台聯成員今天下午到移民署門前舉辦「籲移民署應禁止公安港警、速龍小隊身分者入境國內」記者會。

香港「反送中」荃葵青遊行，一名12歲孩童涉嫌非法集結被捕，引發各界關注。台聯文宣部主任潘厚勳表示，香港「反送中」港警暴行頻傳，包括有香港女大學生揭露港警性侵惡行，還有一名15歲陳姓少女死因也疑和「反送中」抗爭有關。

潘厚勳認為，針對港警不人道行為表達抗議，並呼籲移民署應針對具公安、港警和速龍小隊身分者，應予禁止入台。

台聯組織部主任周倪安也說，針對香港「反送中」和平抗議卻屢傳港警暴行，應對欲入境台灣的港人徹查身分，若具港警等身分者應禁止入境，以確保國內安全。

周倪安會後接受媒體聯訪時指出，針對內政部日前宣布放寬陸配親屬來台短期探親資格，應重新檢討，若其親屬具港警或公安等敏感身分，恐滲透影響明年初總統大選，應拒絕入境。

台聯黨成員現場遞交陳情書給移民署官員，隨後也焚燒兩面中華人民共和國五星旗，表達憤怒和譴責。

移民署會後發布新聞稿表示，對於所有來台申請案，都會依法處置，且將加強個案審查。

由於台灣是民主自由國家，移民署說，全世界只要認同民主價值且符合法規者，均歡迎申請來台。

但為維護國家安全，移民署指出，若香港居民有「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第9條所定「現（曾）有事實足認為有犯罪行為」或「現（曾）有危害國家利益、公共安全、公共秩序、善良風俗或從事恐怖活動之虞」情形者，得不予許可來台。

反送中香港禁蒙面法

相關新聞

港前律政司長梁愛詩：禁蒙面法生效後上街人數減少

2019-10-14 14:15

反送中消耗警力 港府有意借調執法部門支援

2019-10-14 11:29

反送中情勢複雜 香港城大校長取消台大演講

2019-10-14 11:28

香港逾百學生築人鏈 抗議校方禁戴口罩

2019-10-14 09:30

反送中「罷買」 親港府商店遭殃

2019-10-14 00:30

衝突又起！旺角晚間傳出爆炸巨響 防暴警元朗清場

2019-10-13 22:18

大公報舊址遭汽油彈砸 香港記協發聲明譴責暴力

2019-10-13 22:18

夜晚不平靜！香港防暴警大埔驅散民眾 多人被拘捕

2019-10-13 22:11

旺角警署被投擲汽油彈 警署旁路面起火

2019-10-13 22:09

林鄭辦公室斥美議員無視暴力行為：匪夷所思，不負責任

2019-10-13 22:03

香港示威不斷！今多人遭捕 港鐵陸續關站

2019-10-13 21:37

港警臉書發文：有警員被示威者以利器從後割頸

2019-10-13 19:38

美參議員克魯茲訪港 駐港公署痛批：別在中國土地撒野

2019-10-13 18:05

禁蒙面法後首例！14日集會獲發不反對通知書

2019-10-13 16:47

反送中衝突再起！港警沙田發射催淚彈驅散示威者

2019-10-13 16:34

內政部駁斥黑警移民台灣傳言 香港網友留言感謝

2019-10-13 16:21

反送中示威者佔據彌敦道馬路 防暴警荃灣帶走一男

2019-10-13 15:21

民主女神像置獅子山山頂 港警獲報調查

2019-10-13 14:55

中環遮打花園明晚集會獲不反對通知書 禁蒙面法後首例

2019-10-13 14:23

「18區開花」黑衣人新城市廣場喊口號 防暴警屯門巡邏

2019-10-13 14:21

泰在野黨領袖與黃之鋒合照 中大使館批：不負責任

2019-10-13 14:06

東涌警長4招化解對立 網讚：真正香港警察

2019-10-13 14:03

香港黑警大批移民台灣？ 移民署：按規定嚴格把關

2019-10-13 13:59

反送中抗爭未歇 網民下午發起「18區開花」商場集會

2019-10-13 12:12

網傳港黑警將移民台灣 移民署嚴格把關

2019-10-13 12:08

港律政司長稱 禁蒙面法未損和平集會自由

2019-10-13 12:05

20人通宵搬運 「香港民主女神像」登獅子山頂

2019-10-13 11:17

反送中衝擊經濟 港財政司長：紓緩措施助打工仔及企業

2019-10-13 10:46
看更多

熱門文章

陸急推新四通！兩門兩馬通橋推出 四線道到金門本島

2019-10-13 18:00

港警臉書發文：有警員被示威者以利器從後割頸

2019-10-13 19:38

夜晚不平靜！香港防暴警大埔驅散民眾 多人被拘捕

2019-10-13 22:11

反送中「罷買」 親港府商店遭殃

2019-10-14 00:30

抵制不到一週 騰訊體育恢復轉播NBA

2019-10-14 13:04

香港示威不斷！今多人遭捕 港鐵陸續關站

2019-10-13 21:37

林鄭辦公室斥美議員無視暴力行為：匪夷所思，不負責任

2019-10-13 22:03

衝突又起！旺角晚間傳出爆炸巨響 防暴警元朗清場

2019-10-13 22:18

美參議員克魯茲訪港 駐港公署痛批：別在中國土地撒野

2019-10-13 18:05

禁蒙面法後首例！14日集會獲發不反對通知書

2019-10-13 16:47

反送中衝突再起！港警沙田發射催淚彈驅散示威者

2019-10-13 16:34

無錫小吃店爆炸案救援結束 致9死10傷

2019-10-13 19:28

習近平訪尼泊爾 批分裂陸陰謀

2019-10-14 00:02

習近平訪尼泊爾逮22人 排除簽署送中協議

2019-10-14 11:30

馬雲捐4.4億元保護杭州西溪濕地 「要打造得像紐約中央公園」

2019-10-14 15:09

大公報舊址遭汽油彈砸 香港記協發聲明譴責暴力

2019-10-13 22:18

大灣區拚金融 打造澳門那斯達克

2019-10-13 23:53

南京黃金獵犬草叢撿到手機 成功救人一命

2019-10-14 14:36

官方對NBA先倨後恭 中國愛國民眾熱血換冷水

2019-10-14 14:19

旺角警署被投擲汽油彈 警署旁路面起火

2019-10-13 22:09

港前律政司長梁愛詩：禁蒙面法生效後上街人數減少

2019-10-14 14:15

外媒調查：中國製造業薪資成長停滯

2019-10-13 21:52

香港逾百學生築人鏈 抗議校方禁戴口罩

2019-10-14 09:30

台商注意！境外資金回台 實質投資有4不

2019-10-14 12:14

為了賺錢不得不超載 ！貨車司機眼中的塌橋事故

2019-10-13 15:47

香港民主女神像登獅子山頂 一天後遭拆除噴漆

2019-10-14 15:38

大陸9月進出口降幅超預期 出口降幅為七個月最大

2019-10-14 12:03

大陸蘋果產量 衝上全球5成

2019-10-14 01:57

香港動盪 房地產投資客轉投東南亞

2019-10-13 17:30

反送中消耗警力 港府有意借調執法部門支援

2019-10-14 11:29

川普：大陸已開始購買農產品

2019-10-14 10:18

在岸人民幣早盤暴漲逾500點 破7.05關口創近兩月新高

2019-10-14 13:32

反送中情勢複雜 香港城大校長取消台大演講

2019-10-14 11:28

福建東安島 跨海橋通車

2019-10-14 01:57

反送中持久戰 專家：將影響港金融地位

2019-10-14 12:07

異地戀新人用動車當婚車 7年約會全靠動車

2019-10-14 14:26

玉林數千學生地震唱《我和我的祖國》 網諷：愛國避震

2019-10-14 13:35

兩岸微流行／人口老化 大陸也推銀髮族App

2019-10-14 00:31

四川航展落幕 35萬人過足航空癮

2019-10-14 01:56

桂林推50條惠及台胞措施

2019-10-14 01:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top