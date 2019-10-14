台聯籲禁港警來台 移民署：依法處置加強審查

2019-10-14 15:58 中央社 台北14日電



香港「反送中」衝突頻傳。台灣團結聯盟今天召開記者會痛斥港警惡行，並呼籲移民署應禁止具公安、港警和速龍小隊身分者入境；移民署表示，一切依法處置，且將加強個案審查。

台聯成員今天下午到移民署門前舉辦「籲移民署應禁止公安港警、速龍小隊身分者入境國內」記者會。

香港「反送中」荃葵青遊行，一名12歲孩童涉嫌非法集結被捕，引發各界關注。台聯文宣部主任潘厚勳表示，香港「反送中」港警暴行頻傳，包括有香港女大學生揭露港警性侵惡行，還有一名15歲陳姓少女死因也疑和「反送中」抗爭有關。

潘厚勳認為，針對港警不人道行為表達抗議，並呼籲移民署應針對具公安、港警和速龍小隊身分者，應予禁止入台。

台聯組織部主任周倪安也說，針對香港「反送中」和平抗議卻屢傳港警暴行，應對欲入境台灣的港人徹查身分，若具港警等身分者應禁止入境，以確保國內安全。

周倪安會後接受媒體聯訪時指出，針對內政部日前宣布放寬陸配親屬來台短期探親資格，應重新檢討，若其親屬具港警或公安等敏感身分，恐滲透影響明年初總統大選，應拒絕入境。

台聯黨成員現場遞交陳情書給移民署官員，隨後也焚燒兩面中華人民共和國五星旗，表達憤怒和譴責。

移民署會後發布新聞稿表示，對於所有來台申請案，都會依法處置，且將加強個案審查。

由於台灣是民主自由國家，移民署說，全世界只要認同民主價值且符合法規者，均歡迎申請來台。

但為維護國家安全，移民署指出，若香港居民有「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第9條所定「現（曾）有事實足認為有犯罪行為」或「現（曾）有危害國家利益、公共安全、公共秩序、善良風俗或從事恐怖活動之虞」情形者，得不予許可來台。