親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不甩「最差情境」 大巨蛋防災模擬修正通過

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats為雇傭關係 不交出勤紀錄將罰175萬

過境備受刁難 香港人對前往中國大陸充滿恐懼

2019-10-14 18:42德國之聲 德國之聲

年輕的醫學院學生黃蕾（Wong Lei）是成千上萬從香港到中國大陸定期過境的人之一。她現在就讀於香港大學醫學院。而醫學院的學生需要經常前往中國大陸參加研討會或義務性實習。

黃蕾說：「當我們過境時，海關人員攔住我們並搜查了我們的行李。我必須拿出我所有的書，供他們逐頁檢查。他們是在搜查有關香港民主抗議活動的圖片和宣傳材料。」

香港有很多像黃蕾這樣經常需要去內地的學生。不僅香港的醫學院，而且語言學院或香港中文大學的中文研究項目都有部分機構設在中國大陸。黃蕾說，她經常聽到有人抱怨過境受到刁難。

「我們中的一個人在一個黑暗的房間裡被關了半個小時。雖然他沒有被毆打，但他們檢查了他的手機。有些內容被刪除。對此你別無選擇，只能接受。另一所大學的一名學生則被強迫演唱中華人民共和國成立70周年的慶祝歌曲並被錄制視頻。」

最近幾個月，類似的事件急劇增加。郭家麒（Kwok Ka-Ki）是香港立法會和泛民主派公民黨的成員。他正在收集對邊界刁難事件的投訴。因為經常過境往返香港與大陸的不僅僅是學生，還有許多香港人在內地工作或有家人和朋友。一些人住在深圳，因為那裡的租金便宜。

公民黨成員郭家麒說：「中國內地的這種做法向香港人民發出了明確的信息『不歡迎你們，並且你們涉嫌犯罪。如果你們想去大陸，就請收斂你們的行為』。」、「 因此，現在從過境前往大陸的人明顯減少。能夠避免這種麻煩的人，寧願留在香港。」

香港人不相信中國大陸的司法制度。這就是為什麼迄今香港人普遍喜歡戴口罩的原因。他們不希望在抗議游行或示威中活動中被識別，然後在過境時被認出。口罩是一種安全保護。

但是現在不再允許這樣做。根據香港通過的最新法規，從10月初開始禁止示威者蒙面。該法不僅有利於壓制示威，同時也讓需要前往大陸的香港人過境時更加忐忑不安。

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港禁蒙面法

相關新聞

5年合約15億美元 騰訊恢復NBA季前賽直播

2019-10-14 18:11

香港「反送中」示威 首度出現遙控炸彈

2019-10-14 18:14

香港民主女神像登獅子山頂 一天後遭拆除噴漆

2019-10-14 15:38

陸不看NBA看CBA…騰訊大出血 李寧勢受惠

2019-10-14 17:15

港前律政司長梁愛詩：禁蒙面法生效後上街人數減少

2019-10-14 14:15

抵制不到一週 騰訊體育恢復轉播NBA

2019-10-14 13:04

反送中消耗警力 港府有意借調執法部門支援

2019-10-14 11:29

反送中情勢複雜 香港城大校長取消台大演講

2019-10-14 11:28

香港逾百學生築人鏈 抗議校方禁戴口罩

2019-10-14 09:30

反送中「罷買」 親港府商店遭殃

2019-10-14 00:30

衝突又起！旺角晚間傳出爆炸巨響 防暴警元朗清場

2019-10-13 22:18

大公報舊址遭汽油彈砸 香港記協發聲明譴責暴力

2019-10-13 22:18

夜晚不平靜！香港防暴警大埔驅散民眾 多人被拘捕

2019-10-13 22:11

旺角警署被投擲汽油彈 警署旁路面起火

2019-10-13 22:09

林鄭辦公室斥美議員無視暴力行為：匪夷所思，不負責任

2019-10-13 22:03

香港示威不斷！今多人遭捕 港鐵陸續關站

2019-10-13 21:37

港警臉書發文：有警員被示威者以利器從後割頸

2019-10-13 19:38

美參議員克魯茲訪港 駐港公署痛批：別在中國土地撒野

2019-10-13 18:05

禁蒙面法後首例！14日集會獲發不反對通知書

2019-10-13 16:47

反送中衝突再起！港警沙田發射催淚彈驅散示威者

2019-10-13 16:34

內政部駁斥黑警移民台灣傳言 香港網友留言感謝

2019-10-13 16:21

反送中示威者佔據彌敦道馬路 防暴警荃灣帶走一男

2019-10-13 15:21

民主女神像置獅子山山頂 港警獲報調查

2019-10-13 14:55

中環遮打花園明晚集會獲不反對通知書 禁蒙面法後首例

2019-10-13 14:23

「18區開花」黑衣人新城市廣場喊口號 防暴警屯門巡邏

2019-10-13 14:21

泰在野黨領袖與黃之鋒合照 中大使館批：不負責任

2019-10-13 14:06

東涌警長4招化解對立 網讚：真正香港警察

2019-10-13 14:03

香港黑警大批移民台灣？ 移民署：按規定嚴格把關

2019-10-13 13:59
看更多

熱門文章

港警臉書發文：有警員被示威者以利器從後割頸

2019-10-13 19:38

抵制不到一週 騰訊體育恢復轉播NBA

2019-10-14 13:04

夜晚不平靜！香港防暴警大埔驅散民眾 多人被拘捕

2019-10-13 22:11

反送中「罷買」 親港府商店遭殃

2019-10-14 00:30

香港示威不斷！今多人遭捕 港鐵陸續關站

2019-10-13 21:37

官方對NBA先倨後恭 中國愛國民眾熱血換冷水

2019-10-14 14:19

林鄭辦公室斥美議員無視暴力行為：匪夷所思，不負責任

2019-10-13 22:03

嚇！男子耳朵痛癢有怪聲 竟夾出10多隻蟑螂

2019-10-14 16:12

香港民主女神像登獅子山頂 一天後遭拆除噴漆

2019-10-14 15:38

衝突又起！旺角晚間傳出爆炸巨響 防暴警元朗清場

2019-10-13 22:18

習近平訪尼泊爾逮22人 排除簽署送中協議

2019-10-14 11:30

香港「反送中」示威 首度出現遙控炸彈

2019-10-14 18:14

無錫小吃店爆炸案救援結束 致9死10傷

2019-10-13 19:28

馬雲捐4.4億元保護杭州西溪濕地 「要打造得像紐約中央公園」

2019-10-14 15:09

習近平訪尼泊爾 批分裂陸陰謀

2019-10-14 00:02

南京黃金獵犬草叢撿到手機 成功救人一命

2019-10-14 14:36

港前律政司長梁愛詩：禁蒙面法生效後上街人數減少

2019-10-14 14:15

大公報舊址遭汽油彈砸 香港記協發聲明譴責暴力

2019-10-13 22:18

大灣區拚金融 打造澳門那斯達克

2019-10-13 23:53

旺角警署被投擲汽油彈 警署旁路面起火

2019-10-13 22:09

台商注意！境外資金回台 實質投資有4不

2019-10-14 12:14

為了賺錢不得不超載 ！貨車司機眼中的塌橋事故

2019-10-13 15:47

香港逾百學生築人鏈 抗議校方禁戴口罩

2019-10-14 09:30

殲20、運20 大陸空軍節東北首度展翅

2019-10-14 17:18

大陸9月進出口降幅超預期 出口降幅為七個月最大

2019-10-14 12:03

在岸人民幣早盤暴漲逾500點 破7.05關口創近兩月新高

2019-10-14 13:32

反送中消耗警力 港府有意借調執法部門支援

2019-10-14 11:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top