過境備受刁難 香港人對前往中國大陸充滿恐懼

2019-10-14 18:42 德國之聲 德國之聲



年輕的醫學院學生黃蕾（Wong Lei）是成千上萬從香港到中國大陸定期過境的人之一。她現在就讀於香港大學醫學院。而醫學院的學生需要經常前往中國大陸參加研討會或義務性實習。

黃蕾說：「當我們過境時，海關人員攔住我們並搜查了我們的行李。我必須拿出我所有的書，供他們逐頁檢查。他們是在搜查有關香港民主抗議活動的圖片和宣傳材料。」

香港有很多像黃蕾這樣經常需要去內地的學生。不僅香港的醫學院，而且語言學院或香港中文大學的中文研究項目都有部分機構設在中國大陸。黃蕾說，她經常聽到有人抱怨過境受到刁難。

「我們中的一個人在一個黑暗的房間裡被關了半個小時。雖然他沒有被毆打，但他們檢查了他的手機。有些內容被刪除。對此你別無選擇，只能接受。另一所大學的一名學生則被強迫演唱中華人民共和國成立70周年的慶祝歌曲並被錄制視頻。」

最近幾個月，類似的事件急劇增加。郭家麒（Kwok Ka-Ki）是香港立法會和泛民主派公民黨的成員。他正在收集對邊界刁難事件的投訴。因為經常過境往返香港與大陸的不僅僅是學生，還有許多香港人在內地工作或有家人和朋友。一些人住在深圳，因為那裡的租金便宜。

公民黨成員郭家麒說：「中國內地的這種做法向香港人民發出了明確的信息『不歡迎你們，並且你們涉嫌犯罪。如果你們想去大陸，就請收斂你們的行為』。」、「 因此，現在從過境前往大陸的人明顯減少。能夠避免這種麻煩的人，寧願留在香港。」

香港人不相信中國大陸的司法制度。這就是為什麼迄今香港人普遍喜歡戴口罩的原因。他們不希望在抗議游行或示威中活動中被識別，然後在過境時被認出。口罩是一種安全保護。

但是現在不再允許這樣做。根據香港通過的最新法規，從10月初開始禁止示威者蒙面。該法不僅有利於壓制示威，同時也讓需要前往大陸的香港人過境時更加忐忑不安。

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