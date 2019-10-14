親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

外送員3天2死 勞動部公布UberEats、Foodpanda勞檢

巴黎「紅磨坊」華麗130年：情色爭議下的狂歡舞台

反送中情勢複雜 香港城大校長取消台大演講

2019-10-14 11:28中央社 台北14日電

香港城市大學校長郭位原訂18日受邀至台大演講，台大校長管中閔今天受訪時表示，郭位因為太忙，在香港的事情太複雜，已取消來台演講。

台灣大學108學年度第一學期通識教育論壇原訂10月18日舉行，邀請香港城市大學校長郭位進行「我的學思歷程」演講。近日香港反送中事件持續延燒，有網友在臉書留言，醞釀前往會場抗議。

台灣大學校長管中閔今天在立法院教育及文化委員會接受媒體訪問時表示，郭位因為太忙，在香港的事情太複雜，已經取消來台演講。

反送中香港禁蒙面法

相關新聞

反送中「罷買」 親港府商店遭殃

2019-10-14 00:30

夜晚不平靜！香港防暴警大埔驅散民眾 多人被拘捕

2019-10-13 22:11

香港逾百學生築人鏈 抗議校方禁戴口罩

2019-10-14 09:30

反送中消耗警力 港府有意借調執法部門支援

2019-10-14 11:29

衝突又起！旺角晚間傳出爆炸巨響 防暴警元朗清場

2019-10-13 22:18

大公報舊址遭汽油彈砸 香港記協發聲明譴責暴力

2019-10-13 22:18

旺角警署被投擲汽油彈 警署旁路面起火

2019-10-13 22:09

林鄭辦公室斥美議員無視暴力行為：匪夷所思，不負責任

2019-10-13 22:03

香港示威不斷！今多人遭捕 港鐵陸續關站

2019-10-13 21:37

港警臉書發文：有警員被示威者以利器從後割頸

2019-10-13 19:38

美參議員克魯茲訪港 駐港公署痛批：別在中國土地撒野

2019-10-13 18:05

禁蒙面法後首例！14日集會獲發不反對通知書

2019-10-13 16:47

反送中衝突再起！港警沙田發射催淚彈驅散示威者

2019-10-13 16:34

內政部駁斥黑警移民台灣傳言 香港網友留言感謝

2019-10-13 16:21

反送中示威者佔據彌敦道馬路 防暴警荃灣帶走一男

2019-10-13 15:21

民主女神像置獅子山山頂 港警獲報調查

2019-10-13 14:55

中環遮打花園明晚集會獲不反對通知書 禁蒙面法後首例

2019-10-13 14:23

「18區開花」黑衣人新城市廣場喊口號 防暴警屯門巡邏

2019-10-13 14:21

泰在野黨領袖與黃之鋒合照 中大使館批：不負責任

2019-10-13 14:06

東涌警長4招化解對立 網讚：真正香港警察

2019-10-13 14:03

香港黑警大批移民台灣？ 移民署：按規定嚴格把關

2019-10-13 13:59

反送中抗爭未歇 網民下午發起「18區開花」商場集會

2019-10-13 12:12

網傳港黑警將移民台灣 移民署嚴格把關

2019-10-13 12:08

港律政司長稱 禁蒙面法未損和平集會自由

2019-10-13 12:05

20人通宵搬運 「香港民主女神像」登獅子山頂

2019-10-13 11:17

反送中衝擊經濟 港財政司長：紓緩措施助打工仔及企業

2019-10-13 10:46
看更多

熱門文章

陸急推新四通！兩門兩馬通橋推出 四線道到金門本島

2019-10-13 18:00

港警臉書發文：有警員被示威者以利器從後割頸

2019-10-13 19:38

習近平：企圖在中國任何地區搞分裂 只能粉身碎骨

2019-10-13 15:51

「可以沒有籃球」 美媒：NBA風波凸顯中國愛國宣傳成功

2019-10-13 13:11

香港黑警大批移民台灣？ 移民署：按規定嚴格把關

2019-10-13 13:59

夜晚不平靜！香港防暴警大埔驅散民眾 多人被拘捕

2019-10-13 22:11

反送中「罷買」 親港府商店遭殃

2019-10-14 00:30

香港示威不斷！今多人遭捕 港鐵陸續關站

2019-10-13 21:37

林鄭辦公室斥美議員無視暴力行為：匪夷所思，不負責任

2019-10-13 22:03

衝突又起！旺角晚間傳出爆炸巨響 防暴警元朗清場

2019-10-13 22:18

美參議員克魯茲訪港 駐港公署痛批：別在中國土地撒野

2019-10-13 18:05

禁蒙面法後首例！14日集會獲發不反對通知書

2019-10-13 16:47

反送中衝突再起！港警沙田發射催淚彈驅散示威者

2019-10-13 16:34

美國隊長被疑挺NBA遭抵制 網友幫叫屈：又不是中國隊長

2019-10-13 13:09

無錫小吃店爆炸案救援結束 致9死10傷

2019-10-13 19:28

為了賺錢不得不超載 ！貨車司機眼中的塌橋事故

2019-10-13 15:47

反送中抗爭未歇 網民下午發起「18區開花」商場集會

2019-10-13 12:12

反送中示威者佔據彌敦道馬路 防暴警荃灣帶走一男

2019-10-13 15:21

中國2艘火箭運輸船出海

2019-10-13 13:16

習近平訪尼泊爾 批分裂陸陰謀

2019-10-14 00:02

大公報舊址遭汽油彈砸 香港記協發聲明譴責暴力

2019-10-13 22:18

東涌警長4招化解對立 網讚：真正香港警察

2019-10-13 14:03

民主女神像置獅子山山頂 港警獲報調查

2019-10-13 14:55

內政部駁斥黑警移民台灣傳言 香港網友留言感謝

2019-10-13 16:21

大灣區拚金融 打造澳門那斯達克

2019-10-13 23:53

影／無錫小吃店燃氣爆炸6亡 街頭煙霧瀰漫如廢墟

2019-10-13 14:53

旺角警署被投擲汽油彈 警署旁路面起火

2019-10-13 22:09

外媒調查：中國製造業薪資成長停滯

2019-10-13 21:52

2008年竣工 安徽宣城橋梁垮塌

2019-10-13 14:38

香港動盪 房地產投資客轉投東南亞

2019-10-13 17:30

網傳港黑警將移民台灣 移民署嚴格把關

2019-10-13 12:08

「18區開花」黑衣人新城市廣場喊口號 防暴警屯門巡邏

2019-10-13 14:21

陸外交部駐港公署批美議員為暴力分子撐腰

2019-10-13 14:32

大陸蘋果產量 衝上全球5成

2019-10-14 01:57

北大前校長丁石孫93歲病逝 季羨林曾經這麼稱讚他

2019-10-13 13:15

香港逾百學生築人鏈 抗議校方禁戴口罩

2019-10-14 09:30

中環遮打花園明晚集會獲不反對通知書 禁蒙面法後首例

2019-10-13 14:23

桂林推50條惠及台胞措施

2019-10-14 01:58

川普：大陸已開始購買農產品

2019-10-14 10:18

四川航展落幕 35萬人過足航空癮

2019-10-14 01:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top