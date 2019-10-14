反送中情勢複雜 香港城大校長取消台大演講

2019-10-14 11:28 中央社 台北14日電



香港城市大學校長郭位原訂18日受邀至台大演講，台大校長管中閔今天受訪時表示，郭位因為太忙，在香港的事情太複雜，已取消來台演講。

台灣大學108學年度第一學期通識教育論壇原訂10月18日舉行，邀請香港城市大學校長郭位進行「我的學思歷程」演講。近日香港反送中事件持續延燒，有網友在臉書留言，醞釀前往會場抗議。

台灣大學校長管中閔今天在立法院教育及文化委員會接受媒體訪問時表示，郭位因為太忙，在香港的事情太複雜，已經取消來台演講。