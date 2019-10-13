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泰在野黨領袖與黃之鋒合照 中大使館批：不負責任

2019-10-13 14:06世界日報 中央社／曼谷12日電

香港眾志秘書長黃之鋒日前貼出他和泰國在野黨領袖他納通的合照，中國駐泰國大使館因此發出聲明指出泰國個別政客公然與「港獨」分子接觸，這是極其錯誤和不負責任。

中國駐泰國大使館10日在官方網站以及官方臉書專頁發表中文和泰文聲明，以5點重申中國政府對香港抗議事件的立場，而聲明最後特別指出，當前「港獨」分子還極力與國外勢力勾連，散布謠言，顛倒黑白，以實現自己不可告人的目的。

聲明提到，泰國個別政客公然與「港獨」分子接觸，為其張目，這是極其錯誤和不負責任的，中方希望有關人士認清香港問題的本質，謹言慎行，多做有利於維護中泰友好的事。

聲明中並沒有點名是哪一個泰國政治人物，不過就在10月5日，黃之鋒在臉書上貼出他和未來前進黨（Future Forward Party）黨魁他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）的合照。

黃之鋒提到，「感謝經濟學人的open Future Forum安排，昨晚邀請了亞太地區崛起的政治領袖前來香港交流，讓大家聚首一堂，分享我們對於城市，以致世界未來的見解」。

黃之鋒表示，跟他納通交流的時候，他提到自己4年前曾被泰國政府在曼谷機場禁錮12小時，及後得悉被列入黑名單並遣返回港的經歷。雖然不知道何時才有機會到訪泰國，也不清楚日後他是否會被拒絕入境，「但希望在保守勢力或威權主義在亞太地區擴張之際，我們可以繼續促進東亞地區的交流，推動民主進步價值」。

對於被中國大使館暗指公然與「港獨」分子接觸，他納通昨天在臉書上寫下9點聲明，他表示自己5日當天只和黃之鋒談話5分鐘，在一個國際場合中和不同的人交換意見是正常的事，這是他首次和黃之鋒見面，他沒有參與任何香港的政治團體，未來也不會這麼做。

他納通表示，若要問他對香港的看法，他支持香港主權移交中國時實施的基本法，他支持人民行使權利以及和平表達意見的自由，他希望香港的事件能夠好好解決，不希望看到任何針對市民或是政府官員的暴力行為。

此外，泰國陸軍司令阿皮拉（Apirat Kongsompong）昨天在一場演講中提到，有些共產政治分子和極左的學者利用社群媒體宣傳並洗腦年輕人，就像在香港發起抗議的多是年輕人的情況一樣。阿皮拉並指出這些共產分子想要顛覆王室，把泰國變成共產國家。

阿皮拉並沒有指名道姓，但他秀出了一張剪影，可以明顯看出就是他納通。

對此，他納通在他的聲明裡也提到，他建立未來前進黨是希望泰國更好，他的目的是促進泰國民主發展以及社會公平，部分有心人和陸軍司令把他和香港的事件連結在一起，只是在泰國社會製造仇恨而已。

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