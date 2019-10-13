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東涌警長4招化解對立 網讚：真正香港警察

2019-10-13 14:03世界日報 香港新聞組╱香港13日電

香港示威持續，警民衝突接連發生。近日網上流傳一段「另類」短片，一名自稱是東涌的警署警長罵不還口，指令全副武裝的下屬「走」，主動放下槍桿，與市民溝通握手，互相展示誠意，又獲歡送離開。有看過片段的網民大讚警長處理手法冷靜，長遠對警民關係有緩和作用。

網媒《香港01》報導，一段長約3分鐘的短片，過去兩日在社交平台上廣泛流傳。上載日期是10月8日，拍攝的地方相信是東涌東薈城對出的空地，疑有一群市民不滿在場警方的執法手法，於是與在場的警員理論。片段開始，在場的市民不時向穿上防暴警罵「黑警」、「警渣」等，程Sir站在防暴警的最前方，並對市民說：「無論是一個活動，無論是有人說粗話，令你們感到不開心。我不想行為破壞東涌的氣氛，我作為他們的上級願意承擔。」

程Sir又表示，希望他的行為可讓市民知道有機制投訴警方的行為，「警隊三萬人，希望由我們之間可以做起。」有人要求他展示委任證，但剛巧不在身，他即指示同僚到車上為他取來，而沒有堅持毋須展示。

一名男子向程Sir表示，「你的處理手法是正確的，其實香港市民是想一個好的處理手法。我明白有時並非你做出來（處理手法），是有害群之馬、情緒不穩的，做出一些錯誤的決定。」男子繼續說：「拘捕是沒有問題，每個市民上街、做示威者，他們犯法，你們的確可以拘捕。不過我們着重的點是，不想被捕者受到過分武力傷害！這數個月來，不要再用單一的事件來評論，大家都有眼看到。」

此時，程Sir除下掛在身上橙色槍柄的橡膠彈槍，並遞給後方的同僚，並特意向該男子打開隻手，示意自己沒有武器，釋出善意。男子則向警長提出「握個手？」，又指在場的全部均是初中生，所以居民才擔憂。程Sir於是向後面的防暴警員下屬，大叫「Retreat，走」，片段亦可見防暴警員轉後離開，現場人士即時叫好，報以掌聲，有人上前與程Sir握手。程Sir最後稱「希望你們感受到我的誠意」，將一場警民對立消弭於無形。

據報導，截至11日，短片在Facebook獲得約4,700個讚好或「勁正」，另有約140個「嘩」，無人給予「嬲嬲」（怒）。不少網民留言讚賞，有網民更說「4個月，第一次有掌聲送警察走」，「如果香港個個警察都好似佢咁，警隊民望就唔會咁低」、「終於有一個良心警察」，有人更笑言他應代盧偉聰任警務處處長。不過有網民擔心程Sir做法未必獲警務處管理層接納，憂慮他會被秋後算帳、被革職。

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