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在台港生聲援反送中 香港駐台經貿辦事處外默哀

2019-10-12 19:24中央社 台北12日電

來自東吳、政大等多校的在台港生及聲援者，12日穿著黑衣到位於台北市信義區的香港經...
來自東吳、政大等多校的在台港生及聲援者，12日穿著黑衣到位於台北市信義區的香港經濟貿易文化辦事處外，抗議港警暴行及港府推動「禁蒙面法」。圖／香港邊城青年提供
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多所大學關注「反送中」社團及在台港生，今天聚集在台北市的香港經濟貿易文化辦事處外，抗議香港警察的鎮壓、濫捕行為，以及港府強行推動「禁蒙面法」。

多名穿著黑衣的年輕人下午現身香港經濟貿易文化辦事處外，以默哀、牽手組成人鏈、合唱「願榮光歸香港」等方式，聲援香港「反送中」抗爭活動。

這群年輕人來自東吳、政大、文大、輔大、銘傳、北藝大、台北大學、台北科大等校關注香港議題社團，以及由在台港人、港生組成的組織「香港邊城青年」。他們今天發出共同聲明指出，自從香港警方於6月12日在立法會外，驅散要求撤回逃犯條例修訂草案的示威者後，至今已經4個月，但仍未見平息的曙光。

聲明指出，4個月來，已有10多名香港市民自殺，超過2000人被捕。他們控訴香港警方濫暴、濫捕，與黑社會合作，公然羞辱被捕示威者，開槍企圖謀殺市民，以及對被捕者施以包含性暴力在內的不人道對待。種種行為已違反國際人權公約，以及香港基本法中保障的人權和集會自由。

他們認為，香港政府近日推動「禁蒙面法」是人權進一步的淪陷，並擔心此例一開，往後港府會不斷繞過立法機關，對人身自由、言論自由進一步收窄，白色恐怖將全面蔓延香港。

上述聲明同時邀請台灣人站在人道立場，繼續聲援香港的抗爭者。並希望台灣政府盡快訂定庇護機制，「以讓香港人在逃亡之際，尚有一線留守之地」。

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