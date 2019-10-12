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湯漢：港執法者要以良知執法 重建市民信任及敬仰

2019-10-12 15:24香港01 記者黃金棋／報導

湯漢表示，深信以暴易暴不能解決眼前的問題，只會招來更大的傷害。香港01記者高...
湯漢表示，深信以暴易暴不能解決眼前的問題，只會招來更大的傷害。香港01記者高仲明／攝影
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反對修訂《逃犯條例》風波持續，各區都出現激烈衝突。天主教香港教區宗座署理湯漢樞機今日（12日）坦言，眼見青少年因目前社會事件引起焦慮與不安感到心痛，現在的社會事件使他們迷茫失望，如何幫助他們走出困局，是社會各界包括政府當局責無旁貸的急務。湯漢呼籲政府聽取香港市民的聲音，執法者在法律賦予他們的權限要以良知執法和守法，重建市民對他們的信任和敬仰。

湯漢今日在香港電台節目《香港家書》中認為，若要重建和諧，落實回應民意才是良策，所以首要任務是官民重建互信，使社會珍貴的和諧再次重現。他又稱，明白當合理的訴求不被接納時，會感到失望，但他勉勵市民請勿絕望，因為絕望使人看不到將來。

他表示，深信以暴易暴不能解決眼前的問題，只會招來更大的傷害，並以上世紀的兩次世界大戰，以及1980年代末的巴爾幹半島的種族清洗事件為例子，認為都是仇恨帶來的惡果，令生靈塗炭。

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機：我在此亦呼籲政府真正聽取香港市民的聲音，執法者在法律賦予他們的權限要以良知執法和守法，好能重建市民對他們的信任和敬仰。

湯漢坦言，眼見香港多月來因修例事件而引起的動盪，不單沒有減輕跡象，反而有不斷升溫的趨勢，身為大眾市民的一份子，他對此實在感到憂傷。他又建議，在動盪的時期大家可嘗試深呼吸，記起自己在過去的困局中，曾靠過甚麼克服挑戰而重拾希望。在面對眼前的眾多負面資訊，就可尋找信任和明白自己的朋友傾訴。

延伸閱讀：

【逃犯條例】六宗教領袖發聲明　籲各界給香港兩個月「靜止期」

【01獨家】消息：天主教區通告校長　籲學生裝備自己不宜輕率罷課

文章授權轉載自《香港01》

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