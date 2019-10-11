下架港地圖App 庫克：因惡意襲警

2019-10-11 23:40 聯合報 編譯 聯合報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



庫克說，蘋果收到「可靠消息」顯示，HKmap.live這款App被「惡意」用於襲警。（美聯社） 分享 facebook

蘋果公司執行長庫克十日為下架引起爭議的香港地圖應用軟體辯白，他說蘋果收到「可靠消息」顯示，這款App被「惡意」用於襲警。此外，蘋果最近對香港版的軟體也進行調整，從香港可用的表情符號列表中剔除中華民國國旗的符號。蘋果說，是依據香港法律移除了青天白日滿地紅的符號。

蘋果日前從App Store下架HKmap.live的App。庫克向蘋果員工發布電郵指出：「我們在過去幾天從香港網路安全及科技罪案調查科和香港用戶得到可靠消息，這款App被惡意用於針對個別警員施暴，並在沒有警察在場的地方侵害個人及財產。」

除了蘋果﹐Google也從Google Play下架一款手機遊戲，這遊戲讓玩家以香港抗議者的身分進行角色扮演。該遊戲的開發者透露，Google稱這款名為「時代革命」的App違反敏感事件相關政策。Google一位發言人說，公司政策禁止開發者利用敏感事件，例如透過遊戲從嚴重的衝突或悲劇中賺錢，這款App違反這項政策。

華爾街日報報導，北京方面反對的這些App迅速下線，或許有助於化解兩大公司與中國官方發生衝突並激怒當地消費者，但兩家公司同樣可能會面臨中國大陸以外地區的批評，認為他們在香港未來的爭議中，站在北京這邊。

美國密蘇里州共和黨參議員Josh Hawley推文說，蘋果之前向他保證，最初禁止HKmap.live進入App Store的決定是個錯誤。這位參議員寫道：「看來中國的審查人員後來和他們談過了。誰才是蘋果真正的管理者？庫克還是北京？」

市場研究公司China Skinny的董事總經理Mark Tanner指出，對蘋果而言，「這決定顯示出中國大陸市場是多麼重要。」他說，中國的民族主義抬頭「已經讓身為美國品牌的蘋果公司處於不穩境地，他們不希望進一步激化消費者的民族主義情緒」。