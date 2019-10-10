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砂石車撞死兩女畫面曝光 原來可能另一車肇事逃逸

球場外發「光復香港」T恤 華府人士抗議NBA向錢低頭

2019-10-10 15:08世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

NBA火箭隊總經理莫雷「支持」香港的爭議言論繼續延燒，華府共產主義受難者基金會等組織9日晚在華盛頓巫師隊（Wizard，又譯奇才隊）主場、「第一資本」球館外，向往來民眾分發寫有「光復香港、時代革命」的T恤，同時舉牌抗議NBA對莫雷推特事件的作法，不滿他們為了金錢向中國政府低頭，未能保障美國的言論自由。

莫雷早先發布推文，包括一張寫有「Fight For Freedom/Stand With Hong Kong（爭取自由，與香港並肩）」的圖片，這句是在香港近期反對修訂逃犯條例繼而反對政府的示威中，反覆出現的口號之一，此舉立即點燃中國球迷、贊助商及商業合作夥伴的怒火，要求莫雷及NBA道歉。

儘管推特現已刪除，莫雷還補發解釋的推文，火箭隊和NBA也表示不與莫雷持同一立場，但NBA同時也表態支持莫雷行使言論自由的權利，卻引得美國、中國兩邊不討好。

當晚在第一資本球館入口外，數名身穿「光復香港、時代革命」黑色T恤的抗議人士，向來往的路人介紹香港近期發生的反送中運動以及莫雷推特事件，並贈送T恤。

「自由之家」倡議主任Annie Boyajian受訪說，他們今天來此是為了抗議NBA未能捍衛美國言論自由的丟人之舉，同時對中國政府對國界之外領域不斷激進的控制表達擔憂。

她說，中國人民會因莫雷的推特憤怒是可以理解的，因為他們就香港問題接收到的信息都是謊言，但中國人民有權知道真相，而美國、NBA明明可以在捍衛言論自由上做得更好，但他們沒有。

當晚是巫師隊與廣州龍獅隊的常規季前賽，每年此時都有，不過主辦方表示並不是因為龍獅隊來自中國才在當晚來抗議，後續還會有更多抗議跟進。

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