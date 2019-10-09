親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

NBA主席出馬也沒用！ 上海宣布取消球迷之夜

獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

《禁蒙面法》恐引發資金大奔逃！香港金融圈人士：接下來，最怕3件事

2019-10-09 15:48商業周刊 馬自明／商業周刊

《禁蒙面法》宣布後，引爆香港數以千計的民眾上街頭抗爭，地鐵也全線停擺。 圖／商業...
《禁蒙面法》宣布後，引爆香港數以千計的民眾上街頭抗爭，地鐵也全線停擺。 圖／商業周刊駱裕隆
分享

10月的香港，因《禁蒙面法》宣布施行，全港18個區都激起民眾猛烈抗爭，遍地烽火。

曾預測金融海嘯的避險基金經理人艾斯曼（Steve Eisman）便認為，香港抗爭是全球下一個黑天鵝。這已不是一個城市、700萬人的事，也不只是衝擊放在香港、近新台幣27兆元資金的事，更是影響全球經濟的事！

看法轉悲觀：「客戶會怕」

「中國不會允許它革命」

「我大概五點多提早下班，經過中環時，有人把掛在天橋的慶祝（中國）國慶橫布條拆下來，丟在地上，點火燒，大家跟著鼓掌歡呼，這簡直像革命起義的前一刻！」

我們專訪香港的避險基金經理人，正親歷這場動亂。10月4日下午3點香港政府宣布《禁蒙面法》（即「禁止蒙面規例」）前，他已嗅出大事不妙。

「香港政府在12點就有動作，宣布公務員先下班，要先逃了，」他推測，香港特首林鄭月娥早就料到，此新法將激起民眾劇烈反彈。

「就好像八號風球，颱風來了提前下班一樣，地鐵站擠得密密麻麻的，」該經理人指出，許多商場提前關閉，他住家附近，平時熱鬧，如今宛如死城。

10月4日晚上十點半，港鐵全線停擺。他在網路直播看到，地鐵門口遭丟汽油彈，燃起大火；中資銀行、星巴克及便利商店皆被砸毀。

過去3個月，《逃犯條例》激起反送中運動，內需崩潰，但不少金融界人士仍有信心，認為抗爭不會獲得民眾認同，一、兩個月後就將平靜；可是，《禁蒙面法》後，該經理人悲觀認為，「看不到任何解方，暴力只會越來越激化，香港經濟前景將更惡劣。」

香港第2季經濟成長率為0.5％，今年恐將零成長。「PB（私人銀行）生意，一、兩個月前，已剩不到一半，我的客戶還簽了保單、錢都沒匯，他們會怕，」某大型台資銀行香港分行行長認為，下半年的香港經濟成長，肯定陷入衰退。

「中國不會允許它（指香港）革命，再弄下去就是兩敗俱傷，香港國際金融地位會下降，中國經濟也會更虛，這樣下去，連中國房地產搞不好會再跌五成，」曾任職香港大型銀行的台灣金融高層告訴商周。

台灣亦難置身事外。金管會統計，台灣金融業在香港曝險超過一兆元。這些「曝險」，是台商的營運資金，也是你我買保險、買基金、買股票的錢。

根據高盛推估，反送中3個月以來，香港資金流出約30億至40億美元，只占香港本地美元存款結餘規模不到1％，幅度輕微。但《禁蒙面法》實施後，情況將大不同。

《禁蒙面法》是依《緊急情況規例條例》授權制定。儘管林鄭月娥在記者會上指出，引用規例並不代表香港進入緊急狀況，也就是並非戒嚴，試圖令國際社會安心。

為何禁蒙面令人擔憂？

港府動用緊急法恐加深動亂

但聽在金融界耳裡，擔心動亂升級，香港最寶貴的自由，將逐步淪喪。

「不像中國或台灣，香港沒有資本管制，」避險基金經理人指出，香港沒有「投審會」，資金移動便捷，要匯到新加坡同名帳戶，「咻的一聲，馬上就走了。」

這是為何香港能成為全球第3大金融中心，僅次紐約、倫敦。唯一能與香港比肩的，只有同樣沒有資本管制的新加坡。

「香港有股票、債券，私募基金等各種投資商品，新加坡只有不太熱絡的股市，債市基本上沒有，只是資金儲藏地而已，」經理人表示，資金移動目的不是儲藏，而是創造收益，香港金融地位比新加坡強，就是投資商品和資金保管結合得好。

如今，香港金融界都在談：遊行不能戴面具後，下一步如何？

他們擔心，第一，香港政府會不會管制通訊、資訊傳遞和媒體報導的自由？「金融市場在意的是資訊流通自由，你會讓我看不到我該要看到的東西，那我怎麼因應局勢布局？」避險基金經理人指出，「政府可能只是想對付老百姓，但這一點，卻會對付到金融業。」

第二，會不會調查香港政府定義中的「犯罪戶口」，凍結特定人員或機構的戶口和資產？「下一步這樣做，就是重大的訊號，」該經理人表示，凍結戶口和資產，要有正當的理由，「如果不是運用反恐、反洗錢的通則，就是做政治上的打擊。」這會導致人人自危。

第三，也是令金融界最害怕的，就是會不會管制資本進出？「資金那時會提前奔逃，香港後續就十分令人擔心了，」前述金融界高層認為，目前局勢看不出官民和解機會，有可能最終走至這一步。

「我們還可以是金融中心嗎？」香港議員朱凱迪曾對我們表達如此擔憂。對香港，自由不是縹緲的口號，而是經濟存亡的關鍵。

【延伸閱讀】


千方百計也要拿到居留權、留在海外！中國留學生「愛國」的背後現實
宣稱性能比業界強4倍，阿里下海做AI晶片卻不賣，有何心機？
反送中看不到盡頭，為何台灣金融菁英離不開香港？因為還有錢賺，「中國不會自己先斷腿」
香港危機解除？林鄭宣告撤回《逃犯條例》不被埋單，問題卡在一張不敢發的牌⋯

※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

反送中香港禁蒙面法
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

NBA主席出馬也沒用！ 上海宣布取消NBA球迷之夜

2019-10-09 15:13

央視停播NBA 陳其邁：自由自在看NBA真好！

2019-10-09 14:48

央視停播NBA賽事 黃暐瀚：凡事有代價 天公地道

2019-10-09 14:30

遍地烽火…香港金融人怕了 擔心禁蒙面終結3件事

2019-10-09 14:53

NBA公關危機加劇… 籃網、湖人取消上海宣傳

2019-10-09 15:32

手遮眼=挺港？Tiffany珠寶廣告惹怒中國人

2019-10-09 15:30

「長毛」再申司法覆核 求推翻緊急法、禁蒙面法

2019-10-09 14:53

NBA／火箭總管挺港風波延燒 陸抵制NBA 球迷兩難

2019-10-09 14:41

港鐵「重傷」 旺角閘機毀 觀塘仍留燒焦味

2019-10-09 13:09

7成港人反對禁蒙面法 8成要林鄭下台

2019-10-09 13:07

火箭隊風波／美企搶中國龐大商機 常見利字擺中間

2019-10-09 13:05

火箭隊風波／央視、騰訊停播大出血 NBA也丟數十億商機

2019-10-09 13:04

「南方四賤客」不只向中國「道歉」 這句話還酸爆NBA

2019-10-09 13:01

陸禁NBA轉播 美國網友募資穿「撐港黑衣」觀賽

2019-10-09 12:48

央視再發聲明 稱絕不吃NBA兩面三刀那一套

2019-10-09 12:27

大陸蒙牛乳業中止與NBA商業合作 相關商品下架

2019-10-09 12:04

反送中波及！港澳 iOS 13 台灣國旗 Emoji「被消失」

2019-10-09 12:02

大陸抵制NBA 柯文哲：中國不了解西方言論自由

2019-10-09 11:46

人民日報批前港督彭定康「對香港是非不辨」

2019-10-09 11:19

港設禁蒙面法 立法會議員鍾國斌：反效果多於正面

2019-10-09 10:49

政治力介爐石、NBA！她籲中共別再伸黑手

2019-10-09 10:46

摩根大通一大陸籍員工在香港遭毆打

2019-10-09 10:18

蔡崇信扮NBA救火隊 也可能是火箭隊風波的最大受益者

2019-10-09 10:17

華爾街日報：NBA獨一無二 或可扛住中國壓力

2019-10-09 10:16

一秒立法？合法又合憲的香港《緊急法》

2019-10-09 10:04

北京讓北愛爾蘭的族群壓迫與仇恨在香港重現

2019-10-09 09:52

港鐵7車站仍關閉 各線提早晚上8時停駛

2019-10-09 09:24

再引用「緊急法」封網？ 港府否認

2019-10-09 00:20

火箭隊莫雷1推文 NBA丟千億商機

2019-10-09 00:15

NBA主席挺火箭言論自由 遭央視停播

2019-10-09 00:09

不敵中國網民怒轟 Tiffany遮眼廣告照急下架

2019-10-08 23:33

反送中延燒 香港出現穿黑衣浮屍 黃之鋒質疑案情不單純

2019-10-08 22:07

騰訊體育中止NBA轉播 恐將損失慘重

2019-10-08 22:03

英雄互娛：即日起中止《NBA LIVE》遊戲在中國的推廣

2019-10-08 21:57

標普維持香港信評AA+ 警告面臨重大挑戰

2019-10-08 21:39

拒暫緩禁蒙面法 香港法官：不能立即斷定違憲

2019-10-08 21:23

安踏體育、瑞幸咖啡：停止與NBA公司續約談判及合作

2019-10-08 20:32

成功大學連儂牆海報又被人撕毀 台南警方展開調查

2019-10-08 20:18

陸委會：港澳人士返台參加國慶 未受反送中示威影響

2019-10-08 20:14
看更多

熱門文章

清華台生陳翊瑄盼兩岸統一 兩岸網友論戰

2019-10-08 20:36

不敵中國網民怒轟 Tiffany遮眼廣告照急下架

2019-10-08 23:33

龍蝦名店排隊「要等近2萬桌」 饕客崩潰：排了3天還是沒吃上

2019-10-08 16:34

華爾街日報：NBA獨一無二 或可扛住中國壓力

2019-10-09 10:16

反送中延燒 香港出現穿黑衣浮屍 黃之鋒質疑案情不單純

2019-10-08 22:07

蔡崇信扮NBA救火隊 也可能是火箭隊風波的最大受益者

2019-10-09 10:17

騰訊體育中止NBA轉播 恐將損失慘重

2019-10-08 22:03

NBA主席出馬也沒用！ 上海宣布取消NBA球迷之夜

2019-10-09 15:13

安倍賀電？陸外交部諷台 被人公開打臉的滋味並不好受

2019-10-08 18:35

陸禁NBA轉播 美國網友募資穿「撐港黑衣」觀賽

2019-10-09 12:48

反送中波及！港澳 iOS 13 台灣國旗 Emoji「被消失」

2019-10-09 12:02

央視再發聲明 稱絕不吃NBA兩面三刀那一套

2019-10-09 12:27

美擬限制政府基金投資陸股 在岸人民幣匯率急挫

2019-10-08 20:00

vivo：國家利益高於一切 將中止與NBA所有合作

2019-10-08 19:19

忍痛放棄 港交所不併倫交所了

2019-10-09 00:00

火箭隊莫雷1推文 NBA丟千億商機

2019-10-09 00:15

中共代理人修法 陸官媒喊話蔡政府：讓台商安心回家

2019-10-08 16:08

世界最大跨度雙層懸索橋 武漢通車

2019-10-09 00:16

成功大學連儂牆海報又被人撕毀 台南警方展開調查

2019-10-08 20:18

央視停播NBA賽事 黃暐瀚：凡事有代價 天公地道

2019-10-09 14:30

政治力介爐石、NBA！她籲中共別再伸黑手

2019-10-09 10:46

中正學生辦蒙面撐港活動 為香港加油

2019-10-08 16:38

上街就可能洩露個資！ 「刷臉支付」黑科技沒人敢用

2019-10-09 11:00

NBA與中國裂痕加深 蔡崇信嘆和事佬難為

2019-10-09 08:32

大陸抵制NBA 柯文哲：中國不了解西方言論自由

2019-10-09 11:46

抵制NBA 中環時總編：NBA有志氣就割掉中國市場

2019-10-08 17:18

索羅門群島與我斷交後 大陸國企立馬簽約打造商貿中心

2019-10-09 11:55

NBA主席挺火箭言論自由 遭央視停播

2019-10-09 00:09

台大連儂牆遭陸客毀損 檢擬傳喚台大學生會長

2019-10-08 18:21

英雄互娛：即日起中止《NBA LIVE》遊戲在中國的推廣

2019-10-08 21:57

拒暫緩禁蒙面法 香港法官：不能立即斷定違憲

2019-10-08 21:23

香港民調近7成反對禁蒙面法 林鄭評分再創新低

2019-10-08 17:53

軍人新郎出緊急任務 新娘一人獨撐婚禮

2019-10-08 16:34

「金九銀十」不再 陸樓市降幅顯著

2019-10-09 00:13

安踏體育、瑞幸咖啡：停止與NBA公司續約談判及合作

2019-10-08 20:32

標普維持香港信評AA+ 警告面臨重大挑戰

2019-10-08 21:39

騰訊體育公布「即日起暫停NBA季前賽（中國賽）轉播」

2019-10-08 17:53

香港反送中波及中學 防暴警察出動

2019-10-08 19:44

美限制大陸官員簽證 陸駐美大使館抗議

2019-10-09 10:12

香港反蒙面法後校園仍難平靜

2019-10-08 19:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top