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NBA主席出馬也沒用！ 上海宣布取消球迷之夜

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NBA公關危機加劇… 籃網、湖人取消上海宣傳

2019-10-09 15:32世界日報 中國新聞組／北京9日電

挺港戰火燒進NBA，美中經濟戰演變成為文化戰。 路透
挺港戰火燒進NBA，美中經濟戰演變成為文化戰。 路透
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美國職籃NBA休士頓火箭總經理莫雷（Daryl Morey）發推文挺香港反送中，引發中國球迷不滿。美國職籃聯盟陷入公關危機之際，NBA籃網、湖人隊8日突然取消原定在上海舉行的宣傳活動，湖人當家球星詹姆斯甚至跑到百貨公司逛賣場，預料若抵制風波持續，恐怕將影響10日的上海NBA熱身賽。

中央社報導，莫雷支持香港的推文引爆中國愛國主義情緒，招致中國官方痛批、中媒撰文細數火箭隊近年賺了多少中國的錢，多家中國廠商火速撤除與火箭隊的合作與轉播，預計效應還將繼續擴大。

本周籃網與洛杉磯湖人將在中國打兩場熱身賽，籃網老闆台裔加拿大籍的蔡崇信與NBA中國的代表，原定於賽前舉行公開宣傳活動。

不過就在開始前兩小時，NBA中國發簡短聲明，宣布活動取消。這項宣布沒有說明原因，NBA方面未隨即回應媒體的詢問，也並未證實是否有其他的活動及熱身賽是否如期展開。

籃網老闆蔡崇信指出，莫雷的推文傷害到中國球迷，「需要花很長時間修復」。

籃網與湖人預定10日在上海展開中國行的首場熱身賽，雙方球星都已抵達上海。之後12日於南部城市深圳再度捉對廝殺。每年10月都會有兩支球隊來到中國打熱身賽。

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