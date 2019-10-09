手遮眼=挺港？Tiffany珠寶廣告惹怒中國人

2019-10-09 15:30 世界日報 中國新聞組／北京9日電



Tiffany拍攝手遮單眼的廣告照片，遭到中國消費者指控支持香港反送中運動。 取材自微博 分享 facebook 美國珠寶飾品蒂芙尼（Tiffany）一張由中國名模孫菲菲拍攝手遮單眼的廣告照片，遭到中國消費者指控支持香港反送中運動，Tiffany聲稱絕無政治立場，並將照片從推特帳號刪除。

這張7日發布的宣傳照中，孫菲菲用戴著一枚Tiffany戒指的右手遮住右眼。憤怒的中國消費者認為，這個手勢是刻意呼應香港爭民主示威群眾為譴責港警暴力所做的動作。

香港群眾已連續數月走上街頭抗議北京專制。手遮單眼之所以成為象徵動作，是因為一名女性抗議者8月疑似遭到警方發射布袋彈射中右眼，有失明之虞。當時引發聲援民眾紛紛在示威時蓋住右眼，或在網路上發布遮住右眼的照片。

9月29日又發生一名印尼女記者在香港示威現場遭警方發射橡膠子彈擊中右眼，隨後並證實永久失明。

不過Tiffany的發言人表示，這張廣告照片是在香港反送中抗爭爆發前的5月拍攝，「絕無表達任何政治聲明的意圖」。

發言人還說：「這張照片可能被如此解讀，令我們感到遺憾，因而已將它從我們的數位和社群媒體管道移除，並從即刻起停止繼續使用。」

中國消費者則表示，Tiffany在敏感時刻發表這張照片是考慮不周。一名中國網友在微博寫道：「我曾是你們的鐵粉，但現在我支持中國絕對優先。我愛我的國家，我不容許它受到任何誹謗或侵犯。」

另一則貼文表示：「任何買他們產品的人都瞎了。」

總部在紐約的Tiffany於9月才在上海開設公司成立以來的最大產品展示中心，盼吸引中國年輕消費族群。Tiffany今年3至6月在中國的銷售額成長超過25%，反觀同期Tiffany的全球銷售額萎縮3%。

然而事件延燒後，也有大批網友自發性跳出滅火，「想太多，這是8月就釋出的廣告，拍攝日期少說也壓在5、6月，不可能是刻意針對失明女孩事件，希望大家不要跟風以訛傳訛。」