7成港人反對禁蒙面法 8成要林鄭下台

2019-10-09 13:07 世界日報 香港9日電



香港民調近7成反對禁蒙面法，林鄭評分再創新低。 路透社 分享 facebook

港警昨天公布，《禁蒙面法》5日頒行至今，警方以涉嫌違法共拘捕了77人。而香港民意研究所在5日至7日期間所做最新民調，反對《禁蒙面法》受訪者近七成，特首林鄭月娥的民望也再創新低，八成市民要她下台。

中央社報導，警方表示，反修例示威至今，警方拘捕了2363人；單是過去4天，拘捕了241人，年齡由12至54歲不等，罪名包括非法集結、暴動和違反《禁蒙面法》等。

另據明報報導，最新民調顯示，林鄭的民望評分為22.3分，較上一次下跌2.6分，再見歷任特首最低，其支持率跌至15%，反對率升至80%，淨支持率（支持率減反對率）負65%，是林鄭上任後新低。八成受訪市民反對林鄭出任特首，僅一成半受訪市民支持，支持率淨值跌至負65個百分點。

港府官員部分，律政司長鄭若驊民望最低，評分14.7分，淨支持率為負69%，政務司長張建宗和財政司長陳茂波的評分分別是31.8分和26.9分，淨支持率分別是負24%及負42%，全部為上任後新低。

局長方面，保安局長李家超的民望繼續「墊底」，淨支持率是負53%，教育局長楊潤雄的民望跌幅最大，最新淨支持率是負50%，較上一次下跌18個百分點。

另一方面，《禁蒙面法》5日起實施，李家超曾承諾記者工作仍受保障，但香港記者協會昨日發聲明指出，過去數天接獲多宗警員執法時，強行扯脫記者防毒面罩的投訴，記協對此強烈不滿，去信李家超確保記者採訪時可戴面罩，同時確認前線警員已收到清晰指令，不可要求正在採訪的記者除去面罩。