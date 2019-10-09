港鐵「重傷」 旺角閘機毀 觀塘仍留燒焦味

2019-10-09 13:09 世界日報 香港9日電



港鐵「重傷」旺角有水漬，觀塘站仍留燒焦味。 香港中國通訊社 分享 facebook

港府上周五突頒行《禁蒙面法》，隨後兩日多區爆發激烈衝突，港鐵尤其「受傷慘重」，觀塘、旺角及銅鑼灣等站均遭到嚴重破壞，至今觀塘站仍留有濃烈燒焦味，旺角站多處護欄及閘機受損，地面多處有水漬。港鐵行政總裁金澤培昨向員工發信，形容上周五「經歷了港鐵史上最沉重的一天」，當晚及翌日被迫全線停駛。

綜合媒體報導，港鐵8日邀請媒體視察損毀嚴重的港鐵站，約有1200部出入閘機、約800部售票機及八達通增值機、約900部閉路電視鏡頭被破壞，其中旺角站及觀塘站大量閘機仍然圍封無法使用，觀塘站客服中心被焚毀後，車站仍留有燒焦味。地鐵站內的商店，尤其是涉及中資的商店均受到破壞。

港鐵「重傷」旺角有水漬，觀塘站仍留燒焦味。 香港中國通訊社 分享 facebook

媒體現場目擊，旺角站不少閘機損毀，地上有水漬，有竹枝雨傘殘骸，出口往大堂的通道樓層，兩旁角落留有雜物，包括政府垃圾桶、雨傘殘骸、木板、木竹等，廣告燈箱玻璃亦幾乎全數被毀，地上亦留有水漬，牆上有多處塗鴉。

大堂方面，部分圍欄玻璃損毀，以封帶標示及圍封，客中心亦需遮蔽破損的玻璃窗，部分入閘機及八達通機則貼上告示，指受到破壞，需暫停服務。

而觀塘站損遠較旺角站嚴重，其中一個客務中心留有火燒痕跡，現場一片焦黑；玻璃窗全碎，天花電線亂墜，面目全非；現場留有清潔用品及雜誌等殘骸，亦散發濃烈燒焦味道。個別閉路電視被拆爛，入閘機顯示屏不能運作。

港鐵「重傷」旺角有水漬，觀塘站仍留燒焦味。 香港中國通訊社 分享 facebook

報導指出，港鐵昨日重開大部分車站，但13個車站仍然關閉，相關鐵路線列車不停該11個車站；而為了騰空更多時間讓車務及工程團隊修復，列車服務提早於晚上8時結束。