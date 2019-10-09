火箭隊風波／央視、騰訊停播大出血 NBA也丟數十億商機

2019-10-09 13:04 世界日報 綜合8日電



央視、騰訊體育中止NBA轉播，恐將損失慘重，NBA丟數十億元商機。 路透社 分享 facebook

經過與阿里巴巴集團的激烈角逐，騰訊公司7月29日才宣布拿下2020至2025年NBA中國數位媒體轉播權，並為此付出15億美元的天價續約，是之前與NBA簽約合作五年代價的三倍，再次刷新了中國市場體育版權價格的新高，

業界認為，騰訊付出如此天價，將帶來沉重財務負擔，考驗騰訊的營銷變現能力。

未料休士頓火箭隊總管莫雷發表支持香港反送中運動的一篇推文，導致中國騰訊體育8日繼央視後宣布，即日起暫停NBA季前賽(中國賽)的轉播安排；如果情勢繼續惡化，演變為全面抵制轉播NBA，騰訊有可能慘賠，但這還要看他們與NBA的合約內容。

央視、騰訊體育中止NBA轉播，恐將損失慘重，NBA丟數十億元商機。 美聯社 分享 facebook

據報導，2018-19賽季，中國累計有4億9000萬球迷透過騰訊平台，觀看NBA賽事直播和影音節目；這個數字是2014-2015賽季將近3倍。

這一風波不僅讓央視和騰訊大出血，NBA也丟掉在中國的大把商機。NBA在中國銳意經營幾十年，在這個全球第二大經濟體創造出數十億美元的商機，如今因為一則在推特上傳，陷入轉眼成空的困境。

根據NBA數據，中國去年有8億人透過電視、數位媒體或智慧手機，收看NBA節目，這幾乎是美國總人口的2.5倍。廣大收視人口帶來贊助商及品牌商品的巨額銷售，但兩者如今因莫雷事件岌岌可危。

體育顧問甘尼斯說：「他們有可能失去在中國的生意。我不認為會這樣，因為NBA建立很好的商譽，但他們將不得不動用這些蓄積的力量。」

NBA自1980年代後期開始經營中國市場，它是第一個進入中國的美國體育聯盟；NBA的代表稍早透露，自2008年以來，NBA在中國的業務每年都以兩位數的速度成長。