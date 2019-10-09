火箭隊風波／美企搶中國龐大商機 常見利字擺中間

2019-10-09 13:05 世界日報 紐約報導



美企想在美中間左右逢源，恐吃力不討好。 美聯社 分享 facebook

對美國企業來說，要在廣大的中國消費市場上做生意，必須在道德上作出很大的讓步，獲利動機通常勝過原則問題。

NBA現在陷入困境，其他如航空公司、連鎖酒店、零售商、科技公司，以及幾乎任何想在中國開展業務的企業，都面臨著類似的難題：若不是在香港抗議、維吾爾族穆斯林、台獨主張和西藏問題上向中國屈服，就是面臨失去進入市場的威脅。

歐亞集團總裁布雷默(Ian Bremmer)就曾說：「如果打算在中國經商，你的政治觀點將須『淨化』到與中國的期望相同。」

在香港抗議活動前，最明顯的爆發點是台灣；航空業者很快就順應了中國的要求，將下拉選項和地圖更改為「中國台灣」，而不是簡單的「台灣」。

美企想在美中間左右逢源，恐吃力不討好。 路透社 分享 facebook

台灣是個民主國家，北京堅稱台灣是中國的一部分；中國航空當局要求，香港和澳門也必須明確標記為中國的一部分。

當時，美國政府稱中國的口頭警示為「歐威爾廢話」，白宮「將支持美國人抵制中國共產黨，把中國政治正確性強加給美國公司和公民的作法。」

但這些公司卻很少敢與北京當局作對。時裝業的Gap去年為一件貼有不包括台灣的中國大陸地圖T恤致歉；科技博客本周注意到，蘋果公司針對其iOS設置為香港或澳門的用戶，在其表情符號鍵盤上隱藏了台灣的中華民國國旗；去年，一名萬豪店酒店員工因對一篇有關西藏的社群媒體貼文按讚，而被迅速開除，公司並為此道歉。

美國運動品牌Vans上周在Vans全球客製文化競賽中，邀請大眾從全球10萬多個參賽作品中投票選出他們最喜歡的運動鞋設計。媒體報導，來自加拿大參賽者Naomiso的設計贏得了網路投票頭銜，但5日就被取消。

加拿大設計師Naomiso的設計以象徵香港市花和旗幟的紅色紫荊花以及黃色雨傘為主題，向2014年的抗議活動致敬。在Vans運動鞋設計的側面還有一群戴著頭盔、口罩和護目鏡的人。

Vans此舉雖遭香港零售群起抵制，但廣獲中國社群媒體微博的支持。

8月香港的抗議活動中，一名女學生曾被塑膠子彈擊中右眼後住院，後來，「隻手遮眼」成了對抗警力濫用的圖騰。

美國精品珠寶零售商蒂芙尼(Tiffany & Co)主動刪除了最新發布的推特廣告；該廣告是一名女模特兒用她的手遮住右眼，被認為是對香港抗議者的支持。

蒂芙尼發言人施特勞斯(Nathan Strauss)透過電郵表示，該則宣傳廣告是在5月拍攝的，沒有任何政治目的。

美國電子遊戲開發商暴雪娛樂(Blizzard Entertainment)表示，在一名蒙面的香港玩家在賽後採訪中呼籲解放香港區後，已取消了「爐石傳說」比賽的隨選視訊(VOD)重播。