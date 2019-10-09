親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾

火箭隊風波／美企搶中國龐大商機 常見利字擺中間

2019-10-09 13:05世界日報 紐約報導

美企想在美中間左右逢源，恐吃力不討好。 美聯社
美企想在美中間左右逢源，恐吃力不討好。 美聯社
分享

對美國企業來說，要在廣大的中國消費市場上做生意，必須在道德上作出很大的讓步，獲利動機通常勝過原則問題。

NBA現在陷入困境，其他如航空公司、連鎖酒店、零售商、科技公司，以及幾乎任何想在中國開展業務的企業，都面臨著類似的難題：若不是在香港抗議、維吾爾族穆斯林、台獨主張和西藏問題上向中國屈服，就是面臨失去進入市場的威脅。

歐亞集團總裁布雷默(Ian Bremmer)就曾說：「如果打算在中國經商，你的政治觀點將須『淨化』到與中國的期望相同。」

在香港抗議活動前，最明顯的爆發點是台灣；航空業者很快就順應了中國的要求，將下拉選項和地圖更改為「中國台灣」，而不是簡單的「台灣」。

美企想在美中間左右逢源，恐吃力不討好。 路透社
美企想在美中間左右逢源，恐吃力不討好。 路透社
分享

台灣是個民主國家，北京堅稱台灣是中國的一部分；中國航空當局要求，香港和澳門也必須明確標記為中國的一部分。

當時，美國政府稱中國的口頭警示為「歐威爾廢話」，白宮「將支持美國人抵制中國共產黨，把中國政治正確性強加給美國公司和公民的作法。」

但這些公司卻很少敢與北京當局作對。時裝業的Gap去年為一件貼有不包括台灣的中國大陸地圖T恤致歉；科技博客本周注意到，蘋果公司針對其iOS設置為香港或澳門的用戶，在其表情符號鍵盤上隱藏了台灣的中華民國國旗；去年，一名萬豪店酒店員工因對一篇有關西藏的社群媒體貼文按讚，而被迅速開除，公司並為此道歉。

美國運動品牌Vans上周在Vans全球客製文化競賽中，邀請大眾從全球10萬多個參賽作品中投票選出他們最喜歡的運動鞋設計。媒體報導，來自加拿大參賽者Naomiso的設計贏得了網路投票頭銜，但5日就被取消。

加拿大設計師Naomiso的設計以象徵香港市花和旗幟的紅色紫荊花以及黃色雨傘為主題，向2014年的抗議活動致敬。在Vans運動鞋設計的側面還有一群戴著頭盔、口罩和護目鏡的人。

Vans此舉雖遭香港零售群起抵制，但廣獲中國社群媒體微博的支持。

8月香港的抗議活動中，一名女學生曾被塑膠子彈擊中右眼後住院，後來，「隻手遮眼」成了對抗警力濫用的圖騰。

美國精品珠寶零售商蒂芙尼(Tiffany & Co)主動刪除了最新發布的推特廣告；該廣告是一名女模特兒用她的手遮住右眼，被認為是對香港抗議者的支持。

蒂芙尼發言人施特勞斯(Nathan Strauss)透過電郵表示，該則宣傳廣告是在5月拍攝的，沒有任何政治目的。

美國電子遊戲開發商暴雪娛樂(Blizzard Entertainment)表示，在一名蒙面的香港玩家在賽後採訪中呼籲解放香港區後，已取消了「爐石傳說」比賽的隨選視訊(VOD)重播。

反送中香港禁蒙面法
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

反送中波及！港澳 iOS 13 台灣國旗 Emoji「被消失」

2019-10-09 12:02

北京讓北愛爾蘭的族群壓迫與仇恨在香港重現

2019-10-09 09:52

央視再發聲明 稱絕不吃NBA兩面三刀那一套

2019-10-09 12:27

央視停播NBA賽事 黃暐瀚：凡事有代價 天公地道

2019-10-09 14:30

港鐵「重傷」 旺角閘機毀 觀塘仍留燒焦味

2019-10-09 13:09

7成港人反對禁蒙面法 8成要林鄭下台

2019-10-09 13:07

火箭隊風波／央視、騰訊停播大出血 NBA也丟數十億商機

2019-10-09 13:04

「南方四賤客」不只向中國「道歉」 這句話還酸爆NBA

2019-10-09 13:01

陸禁NBA轉播 美國網友募資穿「撐港黑衣」觀賽

2019-10-09 12:48

大陸蒙牛乳業中止與NBA商業合作 相關商品下架

2019-10-09 12:04

大陸抵制NBA 柯文哲：中國不了解西方言論自由

2019-10-09 11:46

人民日報批前港督彭定康「對香港是非不辨」

2019-10-09 11:19

港設禁蒙面法 立法會議員鍾國斌：反效果多於正面

2019-10-09 10:49

政治力介爐石、NBA！她籲中共別再伸黑手

2019-10-09 10:46

摩根大通一大陸籍員工在香港遭毆打

2019-10-09 10:18

蔡崇信扮NBA救火隊 也可能是火箭隊風波的最大受益者

2019-10-09 10:17

華爾街日報：NBA獨一無二 或可扛住中國壓力

2019-10-09 10:16

一秒立法？合法又合憲的香港《緊急法》

2019-10-09 10:04

港鐵7車站仍關閉 各線提早晚上8時停駛

2019-10-09 09:24

再引用「緊急法」封網？ 港府否認

2019-10-09 00:20

火箭隊莫雷1推文 NBA丟千億商機

2019-10-09 00:15

NBA主席挺火箭言論自由 遭央視停播

2019-10-09 00:09

不敵中國網民怒轟 Tiffany遮眼廣告照急下架

2019-10-08 23:33

反送中延燒 香港出現穿黑衣浮屍 黃之鋒質疑案情不單純

2019-10-08 22:07

騰訊體育中止NBA轉播 恐將損失慘重

2019-10-08 22:03

英雄互娛：即日起中止《NBA LIVE》遊戲在中國的推廣

2019-10-08 21:57

標普維持香港信評AA+ 警告面臨重大挑戰

2019-10-08 21:39

拒暫緩禁蒙面法 香港法官：不能立即斷定違憲

2019-10-08 21:23

安踏體育、瑞幸咖啡：停止與NBA公司續約談判及合作

2019-10-08 20:32

成功大學連儂牆海報又被人撕毀 台南警方展開調查

2019-10-08 20:18

陸委會：港澳人士返台參加國慶 未受反送中示威影響

2019-10-08 20:14

香港反蒙面法後校園仍難平靜

2019-10-08 19:22

vivo：國家利益高於一切 將中止與NBA所有合作

2019-10-08 19:19

台大連儂牆遭陸客毀損 檢擬傳喚台大學生會長

2019-10-08 18:21

香港民調近7成反對禁蒙面法 林鄭評分再創新低

2019-10-08 17:53

騰訊體育公布「即日起暫停NBA季前賽（中國賽）轉播」

2019-10-08 17:53

中正學生辦蒙面撐港活動 為香港加油

2019-10-08 16:38

美國白宮前發言人桑德斯來台 關注香港議題

2019-10-08 15:56

回應火箭隊風波 陸外交部：不瞭解中國民意是行不通的

2019-10-08 15:53
看更多

熱門文章

北京出手！火箭隊風波鬧大 央視宣布：暫停NBA賽事轉播

2019-10-08 15:19

清華台生陳翊瑄盼兩岸統一 兩岸網友論戰

2019-10-08 20:36

不敵中國網民怒轟 Tiffany遮眼廣告照急下架

2019-10-08 23:33

龍蝦名店排隊「要等近2萬桌」 饕客崩潰：排了3天還是沒吃上

2019-10-08 16:34

反送中延燒 香港出現穿黑衣浮屍 黃之鋒質疑案情不單純

2019-10-08 22:07

華爾街日報：NBA獨一無二 或可扛住中國壓力

2019-10-09 10:16

蔡崇信扮NBA救火隊 也可能是火箭隊風波的最大受益者

2019-10-09 10:17

騰訊體育中止NBA轉播 恐將損失慘重

2019-10-08 22:03

安倍賀電？陸外交部諷台 被人公開打臉的滋味並不好受

2019-10-08 18:35

回應火箭隊風波 陸外交部：不瞭解中國民意是行不通的

2019-10-08 15:53

反送中波及！港澳 iOS 13 台灣國旗 Emoji「被消失」

2019-10-09 12:02

陸禁NBA轉播 美國網友募資穿「撐港黑衣」觀賽

2019-10-09 12:48

美擬限制政府基金投資陸股 在岸人民幣匯率急挫

2019-10-08 20:00

vivo：國家利益高於一切 將中止與NBA所有合作

2019-10-08 19:19

忍痛放棄 港交所不併倫交所了

2019-10-09 00:00

10月前6天訪港遊客降5成 林鄭：多行業進寒冬

2019-10-08 14:43

中共代理人修法 陸官媒喊話蔡政府：讓台商安心回家

2019-10-08 16:08

火箭隊莫雷1推文 NBA丟千億商機

2019-10-09 00:15

世界最大跨度雙層懸索橋 武漢通車

2019-10-09 00:16

央視再發聲明 稱絕不吃NBA兩面三刀那一套

2019-10-09 12:27

成功大學連儂牆海報又被人撕毀 台南警方展開調查

2019-10-08 20:18

政治力介爐石、NBA！她籲中共別再伸黑手

2019-10-09 10:46

中正學生辦蒙面撐港活動 為香港加油

2019-10-08 16:38

NBA與中國裂痕加深 蔡崇信嘆和事佬難為

2019-10-09 08:32

抵制NBA 中環時總編：NBA有志氣就割掉中國市場

2019-10-08 17:18

大陸抵制NBA 柯文哲：中國不了解西方言論自由

2019-10-09 11:46

NBA主席挺火箭言論自由 遭央視停播

2019-10-09 00:09

台大連儂牆遭陸客毀損 檢擬傳喚台大學生會長

2019-10-08 18:21

英雄互娛：即日起中止《NBA LIVE》遊戲在中國的推廣

2019-10-08 21:57

上街就可能洩露個資！ 「刷臉支付」黑科技沒人敢用

2019-10-09 11:00

索羅門群島與我斷交後 大陸國企立馬簽約打造商貿中心

2019-10-09 11:55

香港民調近7成反對禁蒙面法 林鄭評分再創新低

2019-10-08 17:53

拒暫緩禁蒙面法 香港法官：不能立即斷定違憲

2019-10-08 21:23

軍人新郎出緊急任務 新娘一人獨撐婚禮

2019-10-08 16:34

「金九銀十」不再 陸樓市降幅顯著

2019-10-09 00:13

安踏體育、瑞幸咖啡：停止與NBA公司續約談判及合作

2019-10-08 20:32

標普維持香港信評AA+ 警告面臨重大挑戰

2019-10-08 21:39

騰訊體育公布「即日起暫停NBA季前賽（中國賽）轉播」

2019-10-08 17:53

NBA公關危機加劇 籃網取消上海宣傳活動

2019-10-08 15:34

香港反送中波及中學 防暴警察出動

2019-10-08 19:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top