「南方四賤客」不只向中國「道歉」 這句話還酸爆NBA

2019-10-09 13:01 世界日報 綜合報導



「南方四賤客」遭中國封殺後，發表假「道歉」反諷 路透社 分享 facebook

熱門卡通「南方四賤客」(South Park)在中國遭到封殺後，節目原創者發表看似堂皇，實為嘲諷的「假道歉」指出：「如同美國職籃NBA一樣，我們歡迎中國當局深入我們的住家與我們的心靈進行審查。我們也是愛錢勝過對自由與民主的追求。」

「南方四賤客」1997年在有線電視頻道「喜劇中央」(Comedy Central)首播後，迄今已經連續播出23季；然而，這部知名卡通上周由於內容挑戰中國審查制度，遭到中國全面封殺，觀眾無法再從任何平台收看任何相關短片，就連討論這部卡通的言論也完全消失。

「南方四賤客」向來走另類路線，故事主角雖然是小學生，卻經常滿口髒話，劇情經常充滿低級幽默。

過去幾季，「南方四賤客」編劇團隊則逐漸增加政治、文化方面的諷刺戲劇；上周播出的「中國樂團」(Band in China)顯然踩到北京當局的紅線，百度貼吧8日搜尋這部卡通時，會跳出「根據相關法規，暫時無法開啟」的訊息；優酷、微博同樣都無法找到這部卡通。

對於遭到全面封殺，「南方四賤客」原創者派克(Trey Parker)、史東(Matt Stone)則繼續拿節目被封殺來大作文章；他們在7日發表假道歉聲明，還把美國職籃NBA拖下水，同時把苗頭指向中國國家主席習近平，意有所指地說：「習近平一點也不像小熊維尼。」

這份聲明內容仿照某些曾因觸犯禁忌而遭北京當局處分的企業，在闖禍之後所發表的悔過內容：「偉大的中國共產黨萬歲！」

派克與史東在聲明中寫道：「期盼今秋高粱能有大豐收！現在我們跟中國之間，應該沒事了吧？」