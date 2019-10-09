陸禁NBA轉播 美國網友募資穿「撐港黑衣」觀賽

2019-10-09 12:48 聯合新聞網 綜合報導



有網友在募資網站上發起活動，要粉絲在NBA開幕賽當天穿上撐港黑衣。圖擷自 gofundme 分享 facebook

NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）因在網路上聲援香港反送中，NBA主席席爾瓦（Adam Silver）也表態支持莫雷，中國大陸《央視》於是宣布暫停NBA新賽事的轉播。為此有美國網友上募資網站，邀請NBA支持者一起穿上黑衣觀賽，募資金額目前以來到41968美金（約新台幣129萬）。

有網友在「gofundme」網站上發起群眾募資，內容是希望NBA粉絲能在斯台普斯中心（Staples Center）的開幕之夜，穿上印有「STAND WITH HONG KONG」字樣的T恤。發起者呼籲大家集資，並將在10月22日在體育館外販售，販售時還會交給球迷一張卡片，解釋為何要穿這件衣服。

發起者表示，中國大陸執政黨僅因莫雷的言論而封殺火箭隊，對他們來說，NBA目前僅剩29支隊伍，因為火箭隊已遭到淘汰。然而這樣的審查是愚蠢的，所以他就想到，如果在湖人對快艇的比賽中，球迷都穿上聲援香港的T恤，一定會是件很有趣的事。

該募資行動在7日展開，短短兩天時間已超過原本預定的20000美元（約新台幣61萬6千元）目標，目前總金額來到41968美金（約新台幣129萬）。發起者表示，這些錢在訂購足量的衣服後，可能會在印製更多以分發到其他球場，或是捐贈給民間人權陣線。