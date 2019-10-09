摩根大通一大陸籍員工在香港遭毆打

2019-10-09 10:18 德國之聲 德國之聲



中國社交媒體上廣泛流傳的一段視頻，引起中國網民的普遍憤怒。視頻上顯示一名來自中國大陸的職員被香港示威者包圍，有人對他高喊"返大陸！"

記者和示威者拍攝的視頻顯示，10月4日，這名身著白色襯衣的男子在摩根大通辦公樓入口處，遭到一名蒙面男子的毆打。

來自彭博社和《南華早報》的報道稱，這名男子在摩根大通供職。摩根大通已在內部郵件中呼籲員工注意安全。

目前尚不清楚沖突发生的經過。視頻只顯示，這名講中國普通話的男子當時被多名記者圍在中間，而周邊憤怒的人群則在高喊："返大陸。"他繞過記者走向辦公樓時，突然回身對周邊人群用普通話高喊："我們都是中國人。"隨即該男子遭到一名蒙面者毆打，眼鏡也被打飛。

雖然有關香港的新聞一直在中國大陸受到嚴格審查，但這段視頻則得以廣泛傳播。微博上流傳的相關視頻稱這名大通員工為"勇士"，這段視頻觀看已經超過1120萬人次，被點贊超過九萬一千次。而留言評論則充滿了對香港人的憤怒。

法新社引述署名Aubrey的網民留言寫道，僅僅因為他講普通話，認為'我們都是中國人'，就應當被打嗎？還有網民寫道："必須對香港實施斬草除根，不能繼續容忍下去了。"

中國官方媒體主要聚焦於香港示威活動中嚴重的暴力場面，同時卻淡化或完全不提香港民眾對北京的不滿情緒。

在中國社交媒體上，支持香港示威活動的視頻很快就會遭到刪除，但對批評示威的視頻則網開一面。

歷時超過4個月的示威活動，初衷是反對修改引渡條例，以及在北京治下為香港爭取到更多自由，但示威引发的暴力愈演愈烈，已對香港社會造成沉重打擊。

這場示威浪潮在最初幾個星期內，很少有发生暴力沖突的報道。但7月21日，一群親政府人士手持棍棒在元朗對示威者大打出手，導致至少40人被送院治療。稍後北角也曾发生親北京人士毆打示威者的事件，與此同時，示威者也在香港機場襲擊了兩名他們懷疑是北京間諜的男子。

近幾周來，隨著暴力沖突日益頻繁，親民主派示威者同親政府派人士之間的鴻溝也在不斷加劇。此外，一些大陸企業及親北京的公司逐漸成為攻擊目標，中國銀行、中國建設銀行分行等遭到破壞。這場運動中，就連美國連鎖咖啡品牌星巴克也不能幸免。

員工遇到暴力襲擊的事件发生後，摩根大通已於上周五致函員工，指出公司大樓已經加強安全措施，並告誡員工如非必要，周末不要到辦公樓加班。美國媒體報道稱，今年9月，摩根大通曾要求員工注意強調香港和台灣是中國的一部分。

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