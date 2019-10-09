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再引用「緊急法」封網？ 港府否認

2019-10-09 00:20聯合報 香港特派員李春／香港報導

香港特首林鄭月娥（左）昨天呼籲業主及地產商共渡時艱，為受影響的商戶提供適當紓緩措...
香港特首林鄭月娥（左）昨天呼籲業主及地產商共渡時艱，為受影響的商戶提供適當紓緩措施。 （中通社）
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香港建制派民建聯成員提實施網禁，網傳港府討論宵禁、延長拘押期等等，港府官員否認，特首林鄭月娥稱，目前無計畫再啟動緊急法訂立其他規例。

林鄭月娥昨在出席行政會議前見傳媒，被問到會否再引用「緊急法」實施封網，她表示暫時沒有計畫再啟動「緊急法」訂立新規例。

林鄭重申，訂立「禁止蒙面規例」的兩個目的，是要協助警方辨別違法者的身分，有利執法，更重要是要起阻嚇作用，特別是針對未成年人士。

與之同時，外界盛傳港府要透過「緊急法」制訂更多規例，正討論宵禁的法律後果及應對措施，律政司發言人昨就此回應說，有關傳聞純屬捏造，毫無事實根據。

被問到上周去北京出席七十周年活動期間，有否與大陸國家主席習近平見面，林鄭稱逗留時間不足一日，沒有與任何「中央官員」見面。至於會否尋求北京協助處理問題，林鄭月娥說，會密切監察「禁止蒙面規例」實施後的情況，會用自己的法律和政治方式，包括對話來解決問題。

香港立法會下周三復會，林鄭月娥將在當日公布新一份施政報告， 她稱如果一切順利，希望到立法會宣讀新一份施政報告，但不是由她個人可以決定，要考慮立法會安排和當時立法會外圍情況。

林鄭月娥還表示，近日「暴徒」的暴力行為，已無法無天，零售和餐飲和旅遊業受影響，政府會為這些行業提供支援。在旅遊業方面，九月的旅客量下跌三至四成，而今年十一黃金周，訪港旅客減少超過五成。她表示，港府將會提供協助措施。

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